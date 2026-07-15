داناتا و«وورث بروفيشنال» تطلقان أول مركز ذكي لإدارة المخزون الرقمي في الإمارات

أطلقت شركة وورث بروفيشنال سوليوشنز (Würth Professional Solutions - WPS)، التابعة لمجموعة وورث الألمانية، أول مركز ذكي لها في دولة الإمارات بالشراكة مع دناتا، إحدى الشركات العالمية الرائدة في خدمات الطيران والسفر، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو التحول من مورد صناعي تقليدي إلى مزود لحلول إدارة مخزون متكاملة ومدعومة بالتقنيات الرقمية.

ويمثل المركز الذكي الجديد نقلة نوعية في إدارة مخزون العمليات الحيوية، إذ يوفر حلاً مؤتمتاً ومتصلاً رقمياً يتيح الوصول الآمن والمراقب على مدار الساعة إلى منتجات الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO)، بما يضمن توفر المواد المطلوبة في الوقت المناسب وبالكميات المناسبة.

ويعتمد النظام على مجموعة من التقنيات المتقدمة، تشمل التعرف بتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID)، والتعرف الذكي على المنتجات، والدفع الآلي، ومراقبة مستويات المخزون لحظياً، وتتبع الاستهلاك، وإعادة الطلب بشكل آلي، ما يرفع كفاءة إدارة المخزون ويعزز مرونة سلاسل الإمداد.

وفي قطاع الطيران، الذي يعتمد على سرعة الاستجابة واستمرارية العمليات، يسهم المركز الذكي في دعم عمليات دناتا عبر ضمان التوافر الفوري للمواد الاستهلاكية الأساسية ومستلزمات الصيانة، وتقليل مخاطر توقف العمليات، وتبسيط إجراءات الشراء والتوريد.

كما يساعد النظام على استبدال أساليب إدارة المخزون اليدوية بآليات تعتمد على البيانات، ما يؤدي إلى تقليل المخزون الزائد، والحد من حالات نفاد المنتجات، وتحسين استخدام المواد، بما ينعكس على خفض التكاليف التشغيلية وزيادة إنتاجية فرق الصيانة والعمليات.

وقالت أنجيلا بيرنستاينر، المؤسسة صاحبة الرؤية لشركة وورث بروفيشنال سوليوشنز، إن إطلاق المركز الذكي يعكس استراتيجية الشركة للانتقال من مجرد توريد المنتجات إلى تقديم أنظمة ذكية تحقق قيمة تشغيلية ملموسة للعملاء.

وأضافت: «يمثل نظام Smart Hub، الذي أطلق بالتعاون مع دناتا، أول تطبيق من نوعه لشركة وورث بروفيشنال سوليوشنز في المنطقة، ويجسد قدرتنا على دمج الحلول الرقمية مع خبرتنا في سلاسل الإمداد لتبسيط إدارة المخزون وتحسين الأداء التشغيلي».

وأكدت أن الهدف يتمثل في ضمان حصول العملاء على المواد المناسبة بصورة موثوقة، مع تقليل التعقيد ورفع مستويات الكفاءة، مشيدة بالشراكة مع دناتا باعتبارها أول شريك لإطلاق هذا النموذج في المنطقة.

من جانبه، قال روبرت باول، نائب رئيس الخدمات الفنية في دناتا الإمارات واستراتيجية معدات الدعم الأرضي العالمية، إن الموثوقية والسرعة تمثلان عنصرين أساسيين في قطاع الطيران، مشيراً إلى أن المركز الذكي يعزز قدرة الشركة على الوصول السريع إلى المواد الأساسية، مع تحسين الرؤية والتحكم في المخزون.

وأضاف أن الحل الجديد يساهم في تبسيط العمليات وتقليل الجهد اليدوي ودعم كفاءة فرق العمل الميدانية، مؤكداً تقدير دناتا لخبرة وورث بروفيشنال سوليوشنز والتزامها بتطوير حلول مبتكرة تدعم الأداء التشغيلي.

ويأتي إطلاق المركز الذكي في وقت تتزايد فيه حاجة الشركات الصناعية وقطاعات الطيران إلى حلول رقمية متقدمة لإدارة المخزون، بما يحقق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والاستدامة وتقليل الهدر.