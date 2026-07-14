حتى 36 شهراً.. «طيران الإمارات» تتيح لعملاء الهند تقسيط ثمن التذاكر

أعلنت طيران الإمارات إطلاق حل جديد للدفع بالتقسيط الشهري لعملائها في الهند، في خطوة تستهدف تسهيل السفر، وتوفير خيارات سداد أكثر مرونة، عبر إتاحة حجز الرحلات إلى نحو 140 وجهة ضمن شبكتها العالمية، مع إمكانية تقسيط قيمة التذاكر على فترات تصل إلى 36 شهراً.

ويتيح النظام الجديد للمسافرين اختيار الدفع بنظام الأقساط الشهرية المتساوية (EMI)، عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني للناقلة، بدلاً من سداد قيمة التذكرة بالكامل مقدماً، حيث يمكن تقسيم المدفوعات على فترات تتراوح بين 3 و36 شهراً، باستخدام بطاقات ائتمان صادرة عن 12 بنكاً مشاركاً في الهند، من بينها HDFC وICICI وHSBC وState Bank of India وAxis Bank.

وقال محمد سرحان نائب رئيس طيران الإمارات للهند ونيبال، إن الشركة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين عدد أكبر من العملاء في الهند من السفر عبر توفير حلول دفع أكثر مرونة، تتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم.

وأضاف أن الخدمة تمنح العملاء حرية اختيار خطة السداد المناسبة، سواء لحجز رحلات طال انتظارها، أو لترقية تجربة السفر، مع توزيع التكلفة على دفعات شهرية ميسرة.

وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية طيران الإمارات لتعزيز حضورها في السوق الهندية، التي تعد من أكبر أسواقها العالمية، مع استمرار الطلب القوي على السفر بين الهند ودبي، إضافة إلى الوجهات التي تخدمها الناقلة عبر مركزها في دبي، بما يشمل أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وآسيا.

وأوضحت الشركة أن خدمة التقسيط تخضع لشروط وأحكام كل بنك مشارك، بما في ذلك معايير الأهلية والرسوم وأسعار الفائدة وفترات المعالجة، على أن يتحمل العميل الرسوم المطبقة وفق سياسة البنك الذي يتعامل معه.

ويأتي إطلاق الخدمة، بعد أيام من إعلان طيران الإمارات توسيع خدماتها في السوق الهندية، بما في ذلك تشغيل طائرات إيرباص A380 إلى دلهي، وتوسيع خدمة الدرجة السياحية الممتازة (Premium Economy)، إلى ست مدن هندية، في مؤشر على استمرار استثمارات الناقلة في أحد أهم أسواقها الدولية.