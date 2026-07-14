«ديلينغ» تدخل غينيس بـ24 ألف سهم مُرمّز وتدعم ريادة الإمارات في الاستثمار الرقمي

بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، احتفلت «ديلينغ.كوم»، المنصة العالمية المتخصصة في الاستثمار، في دبي بتحقيقها رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئة «أكبر عدد من الأسهم المُرمّزة المتاحة للتداول على منصة واحدة»، بعد إتاحتها أكثر من 24 ألف سهم مُرمّز أمام المستثمرين.

ويمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة المنصة، لا باعتباره رقماً قياسياً عالمياً فحسب، بل باعتباره مؤشراً على التحولات المتسارعة في قطاع الاستثمار الرقمي، ودور تقنيات ترميز الأصول في إعادة تشكيل الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.

وتسلّم تاجندر فيرك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة فينفاسيا ومنصة «ديلينغ»، شهادة غينيس للأرقام القياسية من السيدة مبالي نكوسي، المحكّمة الرسمية للمؤسسة، خلال حفل أقيم بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي، وممثلين عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ومجموعة فينفاسيا ومنصة «ديلينغ»، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستثمرين وقادة القطاع ووسائل الإعلام الدولية.

وجاء اعتماد الرقم القياسي بعد عملية تحقق مستقلة وشاملة شملت مراجعة بيانات المنصة ووثائقها وسجلاتها التنظيمية، حيث أكدت النتائج وجود أكثر من 24 ألف سهم مُرمّز نشط وقابل للتداول على منصة واحدة، وهو أعلى عدد موثق يتم تسجيله في هذا المجال.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت تتوسع فيه سوق الأصول المرمّزة عالمياً، وسط تقديرات تشير إلى أن القيمة الإجمالية للسوق قد تتجاوز 600 تريليون دولار مع انتقال مزيد من الأصول المالية إلى البنية التحتية القائمة على تقنية البلوكشين.

ويعزز الإنجاز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وترميز الأصول الحقيقية، في ظل تطويرها منظومة تشريعية وتنظيمية داعمة لتطبيقات التكنولوجيا المالية، وترميز الأسهم والعقارات والسلع والأصول البديلة.

وقال تاجندر فيرك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة فينفاسيا ومنصة «ديلينغ»، إن الحصول على لقب غينيس يمثل دليلاً عملياً على الإمكانات التي تتيحها تقنية ترميز الأصول في توسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز السيولة، وتقليل التعقيدات الإجرائية، وإعادة تعريف مفهوم الملكية الاستثمارية.

وأضاف أن الرقم القياسي، الذي بلغ أكثر من 24323 سهماً مُرمّزاً، يعكس توجه المنصة نحو بناء بنية تحتية لمرحلة جديدة من التمويل العالمي، يصبح فيها الاستثمار أكثر انفتاحاً وعالمية ومدعوماً بأطر تنظيمية متقدمة.

وتوفر منصة «ديلينغ» أكثر من 70 ألف فرصة استثمارية عبر أكثر من 15 سوقاً عالمية من خلال حساب واحد، تشمل أكثر من 35 ألف أداة مالية تقليدية، إلى جانب أكثر من 24 ألف سهم مُرمّز وأكثر من 12 ألف صندوق مؤشر متداول مُرمّز.

كما تمتلك المنصة أكثر من 30 ترخيصاً وتسجيلاً تنظيمياً حول العالم، وتجمع بين الوصول إلى الأسواق العالمية وأدوات الاستثمار الذكية، بما في ذلك حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المحافظ وتنفيذ عمليات التداول.

من جانبها أكدت مبالي نكوسي، المحكّمة الرسمية لدى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أن اعتماد الرقم القياسي جاء بعد مراجعة دقيقة للبيانات والوثائق والإيداعات التنظيمية، والتأكد من أن الأسهم المحتسبة كانت مدرجة ونشطة ومتاحة للتداول أمام المستثمرين وقت التقييم.

ويعكس هذا الإنجاز استمرار صعود الإمارات في قطاع التكنولوجيا المالية، ودورها في احتضان الابتكارات التي ترسم مستقبل الأسواق العالمية، مع تسارع التحول نحو نماذج استثمارية رقمية عابرة للحدود.