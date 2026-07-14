«غرفة الشارقة» تبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع البرازيل

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية آفاق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وتفعيل دور القطاع الخاص في كل من إمارة الشارقة وجمهورية البرازيل الاتحادية لتنشيط حركة التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، في إطار الجهود المستمرة للغرفة لبناء جسور اقتصادية متينة تدعم بيئة الأعمال المحلية وتفتح لرجال الأعمال في الشارقة منافذ استثمارية جديدة في الأسواق اللاتينية الواعدة، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية الطموحة للإمارة القائمة على التنويع والابتكار.

جاء ذلك خلال لقاء في مقر الغرفة جمع عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية برئاسة محمد مراد، أمين عام ورئيس مكتب العلاقات الدولية بالغرفة العربية البرازيلية، بحضور عبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الجانبين.

وناقش اللقاء مسارات التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في الشارقة والبرازيل، ودور الغرفتين في تفعيل حركة التجارة البينية وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، كما تضمن عرضاً شاملاً للخدمات المتكاملة التي توفرها غرفة الشارقة وأجهزتها المتخصصة لدعم مجتمع الأعمال والنهوض بالقطاع الخاص، وما تنفذه من مبادرات وبرامج لتطوير علاقاتها التجارية مع مختلف أسواق العالم.

وخلال اللقاء تسلّم عبدالله سلطان العويس دعوة رسمية للمشاركة في أعمال النسخة الخامسة من المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي، المقرر عقده في مدينة ساو باولو في 25 أغسطس المقبل، بتنظيم مشترك مع اتحاد الغرف العربية وتحت رعاية جامعة الدول العربية، ويُعقد هذا العام تحت شعار «الاقتصاد العالمي في تحول – أجندة جديدة بين البرازيل والدول العربية»، بهدف ترسيخ أواصر العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكات بين القطاع الخاص في كلتا المنطقتين.

نمو متواصل للعلاقات الاقتصادية

الرغبة المشتركة

وأكد عبدالله سلطان العويس عمق العلاقات الاقتصادية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات عامة والشارقة خاصة بجمهورية البرازيل وبمجتمع الأعمال فيها، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تشهد نمواً متواصلاً يعكس الرغبة المشتركة في بناء شراكات استثمارية مستدامة تحقق المصالح المتبادلة، وموضحاً أن الغرفة حريصة على توفير كافة السبل والفرص التي تمكن القطاع الخاص في الإمارة من توسيع رقعة أعماله دولياً والتعريف بالمزايا والتسهيلات التنافسية التي تقدمها الشارقة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في قطاعات الصناعة والابتكار والخدمات اللوجستية. وأضاف أن غرفة الشارقة تسعى من خلال المشاركة في المنتديات الاقتصادية وتنظيم البعثات التجارية إلى ترسيخ مكانة الشارقة كبوابة رئيسية للتجارة والاستثمار في المنطقة، وبما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام ودعم مسيرة التنمية القائمة على الابتكار والمعرفة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في صياغة المستقبل الاقتصادي للإمارة.

دور ريادي

وأشاد الجانب البرازيلي بالدور الريادي لغرفة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتطوير الشراكات الخارجية، لافتاً إلى أن الغرفة العربية البرازيلية تعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة لتكون لاعباً مؤثراً في تنويع وتنمية التجارة والاستثمار المشترك لجعل الدول العربية من بين أكبر الشركاء التجاريين للبرازيل، ومؤكداً أن التواجد النشط لممثلي الغرفة ومكاتبها الإقليمية يمثل ركيزة أساسية لتفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية مع غرفة الشارقة وبناء روابط تجارية مباشرة ومستدامة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.