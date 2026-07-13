«إمباور» تزود «مساكن مرسيدس-بنز - مدينة بن غاطي» بـ 37000 طن تبريد

وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، اتفاقية مع شركة «بن غاطي» للتطوير العقاري، لتزويد مشروع «مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي» في ميدان بقدرة إنتاجية تبلغ 37000 طن تبريد. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة في إطار الاستراتيجية التوسعية للمؤسسة وحرصها على دعم المشاريع الكبرى في دبي. ووقع الاتفاقية كل من أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، ومحمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة.

وتمثل الاتفاقية خطوة استراتيجية تعكس ثقة المطورين في الدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسة في تقديم حلول تبريد مناطق مستدامة، تسهم بشكل مباشر في خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الموارد. كما تدعم هذه الحلول الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وتواكب التوجهات البيئية الحديثة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في الإمارة. وتؤكد الاتفاقية في الوقت ذاته المكانة المتقدمة التي تتمتع بها المؤسسة، وقدرتها على التوسع المدروس وتعزيز نمو أعمالها، من خلال تبني نموذج تشغيلي متطور قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات العالمية. ويسهم ذلك في تنمية محفظة مشاريعها وترسيخ حضورها في السوق، بما يتماشى مع وتيرة التوسع العمراني، ويعزز قدرتها على تقديم حلول تبريد عالية الكفاءة والموثوقية تلبي احتياجات مختلف القطاعات، مع تحقيق وفورات تشغيلية وتقليل الأثر البيئي على المدى الطويل.

ويمثل مشروع «مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي» محطة بارزة في مسيرة تطور القطاع العقاري في دبي، حيث يقدم معياراً جديداً للمساكن ذات العلامات التجارية المرموقة ضمن مجتمعات متكاملة التخطيط، من خلال 12 برجاً أيقونياً في منطقة ميدان. ويضم المشروع مجموعة واسعة من الوحدات السكنية، ومرافق راقية، ومساحات خضراء واسعة، ضمن مخطط حضري مدروس، بما يعكس رؤية بن غاطي التي ترتكز على الابتكار، وتميز التصميم، والارتقاء بجودة الحياة.

واستلهم المشروع من هوية التصميم الخاصة بعلامة «مرسيدس-بنز»، لتقديم مجتمع متكامل يتجاوز المفهوم التقليدي للتطوير السكني، ويوفر تجربة معيشية متقدمة تستشرف المستقبل. ومن خلال تركيزه على الجودة، وكفاءة التشغيل، والتخطيط المستدام، والمسؤولية البيئية، سيسهم المشروع في تقديم نموذج متطور للحياة الحضرية، يدعم أهداف دبي طويلة المدى في التنمية والاستدامة.

دعم المشاريع

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «تعكس هذه الاتفاقية الثقة المتنامية في كفاءة وموثوقية حلول «إمباور» لتبريد المناطق، وقدرتها على دعم المشاريع العقارية الكبرى في دبي ببنية تحتية مستدامة وعالية الأداء. كما نحرص على توسيع عملياتنا التشغيلية بما يتماشى مع النمو العمراني والازدهار الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي، لتلبية احتياجات القطاعات السكنية والعقارية والصناعية والفندقية وغيرها، وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والاستدامة».

وأضاف: «نسعد بشراكتنا مع «بن غاطي» في مشروع نوعي مثل مشروع «مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي» الذي يمثل إضافة متميزة للمشهد العمراني في الإمارة. ونؤكد التزامنا بمواصلة تطوير قطاع تبريد المناطق وتوفير حلول التبريد المستدامة التي تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة ودعم أهداف الاستدامة في دبي».

خطوة محورية

ورحب محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة، بالشراكة مع «إمباور»، وقال: «تمثل هذه الشراكة خطوة محورية تجسد رؤيتنا لتطوير مشاريع ترتكز على بنية تحتية متقدمة وحلول مستدامة تعزز كفاءة الطاقة وترتقي بجودة الحياة في الإمارة. ويأتي مشروع «مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي» ليعكس هذا التوجه من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين دقة التصميم وكفاءة الأداء، بما ينسجم مع معايير المباني الخضراء المعتمدة في دبي». وأضاف: «نواصل من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية ترسيخ نهجنا في تطوير مشاريع نوعية تسهم في دعم الاقتصاد المستدام وتعزز من مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في الابتكار العمراني».