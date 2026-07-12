«كاسوميغاسيكي كابيتال» اليابانية ترسخ حضورها في دبي بثلاث منصات أعمال

أعلنت شركة «كاسوميغاسيكي كابيتال»، المحدودة اليابانية العاملة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، عن ترسيخ حضورها رسمياً في دولة الإمارات، بما يعزز التزامها طويل الأمد تجاه واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية ديناميكية في العالم، ويمهّد الطريق لنموها الإقليمي.

واعتباراً من فبراير عام 2026، بلغت قيمة إجمالي محفظة مشاريع الشركة والأصول التي تديرها 18.98 مليار درهم موزعة على 129 مشروعاً ضمن محفظتها الاستثمارية. ويدعم عمليات الشركة 398 موظفاً في اليابان، إلى جانب فريق متنوع يضم 90 متخصصاً في دبي يعملون في مجالات الاستثمار العقاري، وإدارة الأصول، وعمليات الضيافة.

ومنذ إدراجها في بورصة طوكيو عام 2018، حققت كاسوميغاسيكي كابيتال إجمالي عوائد للمساهمين بلغ 911.9%، بما يعكس قوة نموذج أعمالها القائم على التنويع وتوليد الإيرادات المتكررة.

تأسست كاسوميغاسيكي كابيتال عام 2011، وانتقلت إلى السوق الرئيسية لبورصة طوكيو في عام 2023، وقد نجحت في بناء منصة عقارية متنوعة تشمل قطاعات الخدمات اللوجستية والفنادق والرعاية الصحية وإدارة الصناديق المالية والاستثمارات الخارجية.

وبدأت كاسوميغاسيكي كابيتال عملياتها المحلية في الإمارات في عام 2022، قبل أن ترسّخ حضورها الرسمي في دبي عام 2023، من خلال مكاتبها الرئيسية في دبي هيلز، بزنس بارك 4. ويمثل إعلان اليوم محطة بارزة في استراتيجية النمو الدولي للشركة، إذ يرسّخ مكانة دولة الإمارات قاعدةً إقليمية لعملياتها في الشرق الأوسط، ويعكس ثقتها باقتصاد الدولة المرن، وبيئتها التنظيمية الشفافة، ورؤيتها التنموية طويلة الأمد.

وفي إطار توسّعها الاستراتيجي في الإمارات، تقود كاسوميغاسيكي كابيتال نموّها الإقليمي عبر ثلاثة خطوط أعمال متخصصة، هي: كاسوميغاسيكي للتطوير العقاري، ذراع التطوير التابعة للشركة في دولة الإمارات، والتي تقود أنشطة التطوير العقاري ومن المقرر إطلاقها قريبًا؛ وكاسوميغاسيكي الشرق الأوسط للعقارات، المتخصصة في الاستثمار العقاري والخدمات ذات الصلة، بإجمالي استثمارات يبلغ 1.117 مليار درهم موزعة على 60 وحدة؛ وكاسوميغاسيكي للمطاعم، التي تشرف على مشاريع المجموعة في قطاع المأكولات والمشروبات، مطعم كاسوميغاسيكي الحالي الكائن في فيدا تلال الإمارات. وتشكّل هذه الأعمال مجتمعةً منصة متكاملة مصممة لدعم النمو المستدام طويل الأمد، مع نقل خبرات كاسوميغاسيكي المثبتة في قطاعات متعددة إلى سوق الإمارات.

وتمتد خبرة الشركة الدولية عبر محفظة واسعة من مشاريع الضيافة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية. ففي اليابان وحدها، تدير كاسوميغاسيكي حالياً 68 مشروعاً فندقياً و29 مشروعاً للخدمات اللوجستية و17 مشروعاً للرعاية الصحية، بما يعكس قدرتها على تطوير وتشغيل منصات عقارية متنوعة تحقق قيمة طويلة الأمد عبر فئات متعددة من الأصول.

وتعكس جهود كاسوميغاسيكي كابيتال لتعميق حضورها الإقليمي انطلاقاً من دبي إيمانها طويل الأمد بالمشهد الاستثماري في دولة الإمارات، كما تضع الشركة في موقع يمكّنها من بناء شراكات مستدامة والمساهمة في التطور المتواصل لقطاعي العقارات والضيافة في الدولة.

ولقيادة المرحلة التالية من النمو، شكّلت كاسوميغاسيكي كابيتال فريقاً قيادياً يجمع بين المعرفة بالسوق الإقليمية والخبرة الاستثمارية الدولية. ويتولى محمد خليفة ماجد العبار الفلاسي منصب رئيس مجلس الإدارة، مقدماً التوجيه الاستراتيجي لنمو الشركة الإقليمي؛ فيما يشرف تاتسويا سوزوكي، الرئيس التنفيذي، على العمليات واستراتيجية التوسع في الشرق الأوسط؛ ويدعم كوسوكي أوراساوا، المدير التنفيذي، الأنشطة التشغيلية والاستثمارية للشركة.

وقال محمد خليفة ماجد العبار الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة: أثبتت الإمارات، على الدوام، أنها وجهة استثمارية تُبنى للمستقبل وتزدهر على المدى الطويل. ومن خلال مرونتها الاقتصادية، وبيئتها التنظيمية الشفافة، وقيادتها ذات الرؤية المستقبليّة، تواصل الدولة ترسيخ ثقة المستثمرين والشركات العالمية. ويُعد قرار كاسوميغاسيكي بتأسيس حضورها الإقليمي في دولة الإمارات دليلاً واضحاً على الثقة بالإمكانات الواعدة التي تتمتع بها الدولة على المدى البعيد، ونحن فخورون بدعم مسيرة نمو الشركة وتوسعها المستمر في هذا السوق الحيوي.

وأضاف الرئيس التنفيذي تاتسويا سوزوكي: تمثل الإمارات حجر الأساس لطموحاتنا في منطقة الشرق الأوسط. وقد أمضينا سنوات في بناء معرفتنا بالسوق المحلية وتطوير حضور فعلي وراسخ فيها، ويمثل اليوم محطة مهمة مع التأسيس الرسمي لمنصتنا الإقليمية. وتتمثل رؤيتنا في نقل فلسفة الاستثمار المنضبطة والتميز التشغيلي والمنظور طويل الأمد، وهي الركائز التي أسهمت في نجاحنا في اليابان، بالتوازي مع بناء شراكات مستدامة في مختلف أنحاء المنطقة.

بدوره، علّق المدير التنفيذي كوسوكي أوراساوا: توفر دبي بيئة جاذبة للاستثمار طويل الأمد والنمو المستدام للأعمال. ونسعى إلى تطبيق المعايير اليابانية في الجودة والابتكار والتميز التشغيلي، بالتزامن مع بناء أعمال تحقق قيمة مستدامة للمستثمرين والشركاء والمجتمعات التي نخدمها. إن تأسيس حضورنا في دولة الإمارات ليس سوى بداية تجسّد التزامنا الراسخ تجاه المنطقة.

ويعكس النمو المتواصل لشركة كاسوميغاسيكي كابيتال في الإمارات استراتيجية الشركة العالمية الأوسع، والرامية إلى التوسع في أسواق تتمتع بمقومات اقتصادية قوية، وأطر تنظيمية مستقرة، وآفاق نمو مستدامة طويلة الأمد. وانطلاقًا من قاعدتها في دبي، تتمتع الشركة بموقع يؤهلها للمساهمة في التطور المستمر لقطاعي العقارات والضيافة في الإمارات، مع تعزيز حضورها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.