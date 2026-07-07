«مدن»: 13 مليار درهم مبيعات مشروع «الحديريات جولف استيتس» خلال أيام





أعلنت «مدن» القابضة عن تحقيق مشروع «الحديريات جولف استيتس» في جزيرة الحديريات إنجازاً استثنائياً بتسجيل مبيعات تجاوزت 13 مليار درهم خلال أيام قليلة من إطلاقه، في أعلى قيمة مبيعات مُعلنة لمشروع سكني في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس هذا الأداء القوي الطلب المتزايد على المجتمعات السكنية المتكاملة في أبوظبي والثقة المتنامية بالسوق العقاري في الإمارة، فيما يضم المشروع 1,700 وحدة سكنية تشمل قصوراً وفللاً فاخرة ووحدات تاون هاوس مطلة على ملعب الجولف، صُممت لتقديم تجربة سكنية استثنائية ضمن إحدى أبرز الوجهات العمرانية الجديدة في العاصمة.

وقد استقطب المشروع اهتماماً واسعاً من المشترين، حيث شكّل غير المقيمين في دولة الإمارات 15% من إجمالي المشترين، فيما مثّل العملاء الجدد لدى «مدن» نحو 81% من إجمالي الطلب، ما يعكس جاذبية المشروع وقدرته على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين والمشترين المحليين والدوليين.

وقال جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة»: «يعكس هذا الطلب القوي الثقة العالمية المتنامية بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وهي ثقة تستند إلى الرؤية بعيدة المدى لقيادتنا الرشيدة، حفظها الله، وقوة المنظومة الاقتصادية، والالتزام الراسخ بالتنمية المستدامة. كما يعزز هذا النجاح الكبير مكانة الإمارة كواحدة من أكثر الوجهات العالمية جاذبية للاستثمار واستقطاب الكفاءات، فضلاً عن ريادتها في توفير أعلى معايير جودة الحياة».