حكومة الفجيرة توقع اتفاقية لشراء إنتاج البنزين من مصفاة الاتحاد

وقعت حكومة الفجيرة اتفاقية مع مصفاة الاتحاد التابعة لشركة "اتحاد إنيرجي القابضة" ش.م.ع، لشراء إنتاج البنزين من المصفاة، في خطوة استراتيجية تجسد التزام حكومة الفجيرة بدعم وتمكين المشاريع الاستراتيجية وتعزيز أمن واستدامة منظومة الطاقة، وترسيخ مكانة الإمارة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً للصناعات البترولية والخدمات اللوجستية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال سعادة محمد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة إن هذه الاتفاقية تعكس رؤية حكومة الفجيرة في تعزيز أمن الطاقة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطاقة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكة مع القطاعات لتطوير البنية التحتية للطاقة.

وتأتي الاتفاقية ضمن الجهود الرامية إلى دعم تطوير مشروع "مصفاة الاتحاد"، من خلال إرساء إطار تجاري طويل الأمد لشراء إنتاج البنزين، بما يعزز استدامة المشروع ويسهم في دعم منظومة الإمدادات البترولية، ويواكب توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة التصميمية للمرحلة الأولى من مشروع "مصفاة الاتحاد" نحو 15 ألف برميل يومياً، مع التركيز على معالجة مادة النفثا لإنتاج بنزين مطابق لمواصفات Euro 5، إلى جانب منتجات بترولية مكررة أخرى تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.