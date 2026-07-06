دبي تعزز جاذبيتها بمشاريع سكنية تحمل علامات ضيافة عالمية

تواصل دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، مدعومة بمشاريع نوعية تجمع بين التطوير السكني الفاخر ومعايير الضيافة العالمية، بما يعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ويعكس قوة الطلب على الوحدات السكنية ذات القيمة المضافة في الإمارة.

وفي هذا السياق، كشفت «جروفي للتطوير العقاري» بالتعاون مع «يو سكوير لوكس العقارية» عن الشقة النموذجية لمشروع «رامادا ريزيدنسز باي ويندام» في جزر دبي، ضمن خطوة تهدف إلى تقديم تصور واقعي للمشروع قبل اكتماله، وإتاحة فرصة مباشرة للمستثمرين والوسطاء للاطلاع على التصميم الداخلي وتوزيع المساحات وجودة التشطيبات.

وتقع الشقة النموذجية في مركز مبيعات الشركة بمنطقة قرية جميرا الدائرية (JVC)، حيث تعكس أسلوب الحياة الذي يقدمه المشروع، والذي يجمع بين السكن الفاخر ومعايير الضيافة الفندقية، مستلهماً هوية علامة «رامادا» العالمية في التصميم والخدمات.

ويُصنّف مشروع «رامادا ريزيدنسز باي ويندام» ضمن فئة متنامية من المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية (Branded Residences)، والتي تشهد إقبالاً متزايداً في دبي، نظراً لما توفره من مزيج بين السكن والاستثمار والخدمات الفندقية، مع الحفاظ على معايير تشغيل عالمية.

ويضم المشروع أكثر من 20 مرفقاً ترفيهياً، تشمل صالة رياضية مائية، ومحاكي غولف، ومسرحاً مفتوحاً، ومسبح إنفينيتي يمكن التحكم بدرجة حرارته، إلى جانب خدمات فندقية متكاملة تعزز تجربة السكن داخل مجتمع متكامل على الواجهة البحرية في جزر دبي.

ويتيح المشروع أيضاً خيار التأجير قصير الأمد، ما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة وحداتهم وتحقيق عوائد إيجارية إضافية، وهو ما يعزز جاذبيته الاستثمارية في سوق يشهد نمواً متسارعاً في الطلب على هذا النوع من الأصول.

ويقع المشروع في المنطقة الثقافية ضمن جزر دبي، التي طُوّرت وفق رؤية متكاملة تتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040، حيث تجمع بين الواجهة البحرية والمساحات الخضراء وسهولة الوصول إلى مختلف مناطق المدينة، بما يدعم مكانتها كوجهة سكنية واستثمارية طويلة الأمد.

ويطرح المشروع وحدات متنوعة تشمل شققاً بغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إضافة إلى بنتهاوس بأربع غرف نوم، ليقدم نموذجاً يجمع بين أسلوب الحياة الفاخر والعائد الاستثماري، بما يعكس استمرار قوة وجاذبية القطاع العقاري في دبي للمشاريع ذات القيمة النوعية والعلامات العالمية.