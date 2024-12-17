مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تكشف عن مواعيد المهرجانات والفعاليات التي يتضمنها تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2025

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2025، والذي يضم برنامجاً حافلاً بالمهرجانات والفعاليات والأنشطة التي تُقام في جميع أنحاء الإمارة لتعزيز مكانة المدينة كوجهة مفضلة للزيارة على مدار العام، وتنشيط الأسواق وقطاع التجزئة. ويوفر برنامج العام المقبل من المهرجانات والفعاليات مجموعة استثنائية من تجارب التسوق والترفيه والفعاليات الثقافية التي تُلبي جميع الأذواق والاهتمامات لسكان دبي وزوارها على حدٍ سواء.

وانسجاماً مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وجعلها أفضل وجهة للعيش والعمل والزيارة، يستند تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2025 إلى هذه الرؤية من خلال إقامة 18 مهرجانا وحدثا مميزا، بما فيها مهرجان دبي للتسوق الشهير، أكبر وأطول مهرجانات التسوق السنوية استمرارية في العالم؛ ومفاجآت صيف دبي، التي تتيح أوقاتا ممتعة للاستمتاع بعروض الترفيه الصيفية في جميع أنحاء الإمارة؛ و"رمضان في دبي"، الحملة المخصصة للاحتفاء بالمجتمع وروح التكاتف والعطاء، والتي يتم خلالها تقديم مجموعة من تجارب الطهي الفريدة، وعروض التجزئة، والفعاليات الموسمية؛ و"العيد في دبي"، المناسبة المهمة التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، وكثيراً ما تقوم العائلات خلالها بتبادل الهدايا ومساعدة المحتاجين. وتُنظَّم كل من هذه الفعاليات خصيصاً لتلبية الأذواق المختلفة مع توفير تجارب مخصصة للملايين من سكان المدينة وزوارها من جميع أنحاء العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "انسجاماً مع الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للفعاليات، قمنا بإعداد تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2025 بكل عناية ليشمل مجموعة من المهرجانات والحملات الموسمية على مدار العام. وحرصنا على أن يُلبي التقويم اهتمامات المواطنين والمقيمين ويعكس التنوع السكاني في الإمارة، بالإضافة إلى مراعاة أذواق المسافرين سواء بغرض العمل أو الترفيه. ويهدف هذا النهج إلى تمكين دبي من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الزيادة المتوقعة في عدد الزوار خلال العام المقبل، كما يدعم نمو الأعمال والشركات المحلية من خلال عقد الشراكات المهمة مع شركائنا والجهات المعنية الرئيسية في دبي، ويعزز جاذبية الإمارة كوجهة رائدة للتسوق والسياحة والترفيه، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

يعود مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية بدورته الرابعة من 25 أبريل حتى 11 مايو 2025، ويضم فعاليات مميزة مثل معرض جيم إكسبو، وقمة جيم إكسبو، وبطولة دبي كوسبلاي، وفعالية اللعب بلا حدود. ويُعزز المهرجان مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب الرقمية من خلال توفير تجارب لعب فريدة، وبطولات رياضات رقمية مشوقة وغيرها. إلى جانب الاستفادة من الأفكار المبتكرة والرؤى من خبراء القطاع والفعاليات العائلية الترفيهية. وتتضمن الفعالية العديد من البطولات والأنشطة على مستوى دبي، بما في ذلك التحديات التعليمية وغيرها الكثير. وتتيح هذه التجارب التفاعلية للحضور فرصة الاستمتاع بجوانب مختلفة من عالم الألعاب والتعلم.

ويُقدم موسم دبي للموضة، أحد الركائز الأساسية لتقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، لعشاق الموضة برنامجاً حافلاً على مدار العام، حيث يشهد إطلاق تشكيلة الربيع والصيف خلال النصف الأول من عام 2025، بينما يتم طرح تشكيلة الخريف والشتاء في النصف الثاني منه، ما يسلط الضوء على مكانة دبي كوجهة ديناميكية في عالم الأزياء والأكثر احتضاناً للعلامات العالمية في مجال الموضة.

ويشهد تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة مشاركة ما يزيد على 1,000 علامة تجارية و4,000 متجر سنوياً، وهو التقويم الأول من نوعه الذي يواكب احتياجات القطاع، ويضع توجهات تجارة التجزئة في المنطقة. ومن ناحية أخرى، صُمم التقويم لاستقطاب مجموعة متنوعة من المتسوقين من خلال تقديم عروض ترويجية موجهة وتجارب تسوق مخصصة تساهم في زيادة أعداد مرتادي مراكز التسوق والمتسوقين وكذلك المبيعات.

تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2025

مهرجان دبي للتسوق

- التاريخ: 6 ديسمبر 2024 - 12 يناير 2025

- التفاصيل: يُقام مهرجان دبي للتسوق بدورته الثلاثين، الأكثر تميزاً وروعة في تاريخ المهرجان، ليوفر أفضل تجارب التسوق والفعاليات العائلية والترفيهية التي تقدمها دبي خلال موسم الشتاء. وتشمل فعاليات الدورة المرتقبة من المهرجان برنامجا حافلا من الحفلات الموسيقية الحية، والتجارب المميزة، والعروض الترفيهية الاستثنائية، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المشوّقة التي تقدمها دبي.

للاطلاع على أحدث المستجدات والإعلانات الخاصة بمهرجان دبي للتسوق، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.visitdubai.com/whats-on/dsf ومتابعة حسابات المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي على: Dubaifestivals@.

رأس السنة الصينية

- التاريخ: 24 يناير - 2 فبراير 2025

- التفاصيل: تعمّ الاحتفالات جميع أنحاء دبي بحلول السنة الصينية الجديدة، ويتضمّن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية الحية والعروض الترويجية المميزة، إلى جانب الألعاب النارية المذهلة، وغيرها من الأنشطة الثقافية وعروض المأكولات الحصرية.

التخفيضات النهائية خلال مهرجان دبي للتسوق

- التفاصيل: تتيح هذه التخفيضات للمتسوقين فرصة أخيرة للحصول على منتجاتهم المفضلة خلال مهرجان دبي للتسوق، حيث تقدم المتاجر ومراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي عروضاً مميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة. وتتراوح قيمة التخفيضات النهائية خلال مهرجان دبي للتسوق بين 25% و90%، وتشمل أكثر من 3,000 متجر في مختلف أنحاء دبي، ما يوفر لعشاق التسوق فرصة اختيار ما يحلو لهم من أفضل عروض الموسم بأسعارٍ مغرية. كما تمنح الفعالية جميع زوار مراكز التسوق في المدينة فرصة فريدة للمشاركة في العروض والسحوبات خلال عطلة نهاية الأسبوع المميزة للفوز بباقة متنوعة من الجوائز والمكافآت الضخمة.

موسم دبي للموضة (إطلاق تشكيلة الربيع والصيف)

- التاريخ: في الربع الأول والربع الثاني من عام 2025 (إطلاق تشكيلة الربيع/الصيف)

في الربع الثالث والربع الرابع من عام 2025 (إطلاق تشكيلة الخريف/الشتاء)

- التفاصيل: يعزز موسم دبي للموضة مكانة دبي كوجهة رائدة توفر أحدث التوجهات في قطاع التجزئة، ويمنح المتسوقين في المنطقة فرصة حصرية لاقتناء أحدث منتجات الأزياء والموضة لموسم الربيع والصيف ضمن عدد من المتاجر التي تحمل أسماء علامات تجارية عالمية في مراكز التسوق الفخمة في الإمارة.

"رمضان في دبي" و"العيد في دبي"

- التاريخ: 28 فبراير - 6 أبريل 2025

- التفاصيل: تم استلهام "رمضان في دبي" من القيم الفضيلة التي يعبّر عنها شهر رمضان المبارك. وتشجع هذه المبادرة الثقافية مشاركة المجتمعات المحلية وزوار المدينة في الاحتفاء بقيم الشهر الفضيل عبر مجموعة من الأنشطة والاحتفالات المستوحاة من التراث والتقاليد والقيم الإسلامية. وتوفر المبادرة فرصة لتعزيز التبادل الثقافي وإطلاع الجميع، بمن فيهم غير المسلمين، على أسلوب الحياة والقيم الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتحول دبي إلى وجهة نابضة بالحياة من خلال الفعاليات المجتمعية، والأعمال الفنية والمجسمات المضيئة، والأسواق الليلية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من تجارب الطعام، بما في ذلك قوائم الطعام الخاصة في الخيم الرمضانية، وعروض التجزئة الرائعة، مثل مجموعات الهدايا المميزة المخصصة للشهر الكريم. وتواصل دبي استقبال جميع الزوار لتمنحهم فرصة الاستمتاع بالعديد من التجارب الاستثنائية، مع إضفاء الطابع الرمضاني على أجوائها المميزة.

وبعد نهاية شهر رمضان المبارك، يحتفل الجميع بعيد الفطر السعيد وسط أجواءٍ تملؤها قيم العطاء والتكاتف، حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات والأجواء الاحتفالية ضمن احتفالات "العيد في دبي" وتنتشر الأضواء والزينة في جميع أنحاء دبي، بينما تجتمع العائلات والأصدقاء للاستمتاع بأشهى الأطباق. وتوفر هذه المناسبة السعيدة فرصة مميزة للاستفادة من التخفيضات الخاصة وحجز باقات الإقامة والتجارب الترفيهية.

التخفيضات الإلكترونية الكبرى

- التفاصيل: تمتد فعالية التخفيضات الإلكترونية الكبرى المرتقبة على مدار ثلاثة أيام، وتتيح للمتسوقين عبر الإنترنت الاستفادة من تخفيضات حصرية تبدأ من 30%، وتصل حتى 95% على العديد من المنتجات المختلفة، بما فيها الملابس، ومستحضرات التجميل الفاخرة، والإلكترونيات وغيرها الكثير. كونوا على موعد مع فعالية التخفيضات الإلكترونية الكبرى، وترقبوا موعد الإعلان عن تاريخها لتحصلوا على فرصة فريدة للاستمتاع بالعروض المذهلة الحصرية عند التسوّق الإلكتروني.

مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية

- التاريخ: 25 أبريل - 11 مايو 2025

- التفاصيل: تعزز الفعالية مكانة دبي كمركز عالمي رائد للألعاب والرياضات الرقمية بفضل ما تحتضنه من فعاليات وأنشطة في جميع أنحاء الإمارة، والتي تستمر على مدار 17 يوماً، مما يتيح للجمهور والمشاركين الاستمتاع بتجارب الألعاب الرقمية، وبطولات الرياضات الرقمية الشيقة، فضلاً عن الاطلاع على أحدث الرؤى والتوجهات في هذا المجال. ومن جهة أخرى، تنطلق سلسلة من المبادرات التعليمية القيّمة في المدارس ابتداءً من يناير 2025، تليها أيام تثقيفية خاصة في "جيم اكسبو" بتاريخ 7 و 8 مايو 2025. حيث تنطلق "قمة جيم إكسبو" يومي 7 و8 مايو 2025، تليها معرض "جيم إكسبو" في 9 حتى11 مايو في قاعتي زعبيل 2 و3 في مركز دبي التجاري العالمي.

3 أيام من التخفيضات الكبرى

- التاريخ: النسخة الأولى: مايو 2025؛ النسخة الثانية: نوفمبر 2025

- التفاصيل: إن تجربة التسوق المميزة "3 أيام من التخفيضات الكبرى" هي إحدى أهم المبادرات الداعمة لجهود دبي الرامية إلى الحفاظ على مكانتها العالمية كوجهة رائدة للتسوق. وهي تقام خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة فقط، وتهدف إلى استقطاب عشاق التسوق وتعزيز السياحة من خلال تقديم تخفيضات تتراوح بين 25% و90% على مجموعة كبيرة من المنتجات، بما في ذلك الملابس والأحذية والإكسسوارات والإلكترونيات والأثاث والأدوات المنزلية ومنتجات البقالة.

العيد في دبي -عيد الأضحى

- التاريخ: 2 - 8 يونيو 2025

- التفاصيل: عيد الأضحى المبارك هو مناسبة مميزة للاحتفال والعطاء وتعزيز مشاعر الألفة، حيث تحتضن دبي العديد من الفعاليات، بدءاً من الأنشطة العائلية ووصولاً إلى العروض الرائعة التي تجسّد معاني هذه المناسبة المميزة. كما توفر مراكز التسوق تخفيضات مميزة، وتقدم المطاعم تشكيلة من الوجبات الشهية، إضافة لما تشهده دبي من فعاليات ترفيهية حية، بما في ذلك الألعاب النارية والحفلات الموسيقية. ويمكن لسكان وزوار المدينة الاستمتاع بالثقافة الغنية والتقاليد العريقة في دبي، ليكون عيد الأضحى المبارك مناسبة مثالية للتواصل والتواصل والمشاركة والاحتفاء بالتقاليد.

مفاجآت صيف دبي

- التاريخ: 27 يونيو - 31 أغسطس 2025

- التفاصيل: تتيح مفاجآت صيف دبي إمكانية استكشاف آلاف العروض والأنشطة الممتعة، حيث يكون سكان وزوار دبي على موعد مع فرص تسوق عالمية المستوى، إضافة للعروض الرائعة وتجارب الترفيه والطعام المذهلة، إلى جانب الكثير من الأنشطة الجديدة والمشوّقة. إن فصل الصيف هو موسم مهم للاستمتاع بالعروض القيّمة في دبي سواء لسكان المدينة أو لزوارها مهما كانت مدة إقامتهم، وذلك مع آلاف المفاجآت والفعاليات والباقات التي ستجلب البهجة للزوار من جميع الأعمار.

موسم العودة إلى المدارس

- التاريخ: 4 - 28 أغسطس 2025

- التفاصيل: إن فترة العودة إلى المدارس هي من أكثر المواسم تشويقاً في السنة، حيث تتيح للأهل مشاركة مشاعر الحماس لدى أطفالهم لبدء عام دراسي جديد، وشراء الملابس والمستلزمات المدرسية. وتحتضن دبي أفضل وجهات التسوق والاستعداد للعودة إلى المدارس، لا سيما أنّ متاجر التجزئة في جميع أنحاء الإمارة تقدم الكثير من عروض التسوق الجذابة الخاصة بالموسم، بالإضافة إلى تشجيع أولياء الأمور على قضاء مزيد من الوقت مع أطفالهم وتعليمهم عادات التسوق الذكية.

التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي

- التاريخ: أغسطس 2025

- التفاصيل: تقدم التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي العديد من الأسعار المخفضة والتي تصل إلى 90% على مختلف المنتجات التي توفرها العلامات التجارية الرائدة في أسلوب الحياة ومستحضرات التجميل، والإلكترونيات، والأزياء في جميع أنحاء دبي.

مهرجان دبي للمفروشات

- التاريخ: 3 - 16 أكتوبر 2025

- التفاصيل: يقدم مهرجان دبي للمفروشات تخفيضات وعروضاً ترويجية مميزة على منتجات الأثاث المنزلي، ما يوفر فرصة مميزة للراغبين بشراء أثاث لمنازلهم أو إضافة لمسات من التجديد على المنزل بأكمله. كما ستتوفر سلسلة من العروض الخاصة على الأدوات المنزلية في مختلف أنحاء دبي. وقدّمت النسخ السابقة من المهرجان العديد من الفرص للفوز بجوائز قيّمة تتراوح بين عروض تجديد المنزل والفوز بشقة.

مهرجان الأضواء "ديوالي"

- التاريخ: 17 - 26 أكتوبر 2025

- التفاصيل: إن مهرجان الأضواء "ديوالي" هو مناسبة مميزة للتأمل وقضاء أوقات رائعة مع العائلة وسط أجواء إيجابية. كما يُعد المهرجان فترة مناسبة لتبادل الهدايا، حيث تقدم العديد من متاجر التجزئة الكبرى في دبي عروضاً ترويجية مميزة على الذهب، والمجوهرات، وملابس العرائس، والإكسسوارات، والديكور المنزلي. وتنظم مراكز التسوق والوجهات الترفيهية سلسلة من الفعاليات والأنشطة الاحتفالية. ويوفر المهرجان فرصة رائعة لزيارة دبي، خاصة للمسافرين الذين يتطلعون إلى خوض تجارب مميزة.

تحدي دبي للياقة

- التاريخ: 1 - 30 نوفمبر 2025

- التفاصيل: تقام فعاليات "تحدي دبي للياقة" على مستوى الإمارة، وتهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على اتباع عادات صحية وممارسة الرياضة كأسلوب حياة. ويتيح التحدي للأصدقاء والعائلات والزوار والزملاء وأفراد المجتمع فرصة الالتزام بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً. ويقدم التحدي للمشاركين من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية باقة متنوعة من الفعاليات، بما فيها أنشطة متخصصة لاستعادة اللياقة البدنية، وأنشطة تنافسية ورياضية، فضلاً عن العروض التي تقام في متاجر بيع المنتجات الرياضية، ومراكز اللياقة البدنية، والمطاعم الصحية. وتشمل تلك الفعاليات تحدي دبي للجري، وتحدي دبي للدراجات الهوائية، وتحدي دبي للتجديف، والتي توفر للمشاركين باقة من تجارب اللياقة المميزة ضمن مجموعة من أشهر المواقع في دبي.

احتفالات عيد الاتحاد لدولة الإمارات

- التاريخ: 1 - 3 ديسمبر 2025

- التفاصيل: يحتفل عيد الاتحاد لدولة الإمارات بوحدتها ونموها ونهضتها المتواصلة، حيث تستمر الاحتفالات على مدى ثلاثة أيام، وتشمل عروض تسوق خاصة، إلى جانب الألعاب النارية، والفعاليات والأنشطة المتنوعة في جميع أنحاء دبي.