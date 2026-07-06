قفزة قياسية في تسليمات «نيو» خلال يونيو بدعم توسّع عالمي في السيارات الكهربائية

أعلنت شركة «نيو» NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تحقيق أداء قوي في عمليات التسليم خلال شهر يونيو 2026، حيث سلّمت 40,597 مركبة، مسجلة أعلى مستوى شهري منذ بداية العام، وبنمو سنوي بلغ 62.9%، في إشارة إلى تسارع الطلب العالمي والإقليمي على حلول التنقل الكهربائي الذكي.

ويعكس هذا الأداء القوي توسع الشركة عبر علامات متعددة تستهدف شرائح مختلفة من السوق، حيث سلمت علامة «نيو» الفاخرة 21,908 مركبة بنمو سنوي قدره 50.1%، فيما سجلت علامة ONVO الموجهة للعائلات تسليم 11,743 مركبة بنمو لافت بلغ 83.5%، بينما حققت علامة firefly للسيارات الكهربائية الصغيرة 6,946 مركبة بزيادة سنوية وصلت إلى 76.7%، ما يؤكد نجاح استراتيجية التنويع داخل محفظة الشركة.

وعلى مستوى النصف الأول من عام 2026، واصلت الشركة تسجيل نمو قوي، بإجمالي تسليمات بلغ 191,123 مركبة، بارتفاع سنوي قدره 67.4%، لتصل إجمالي التسليمات التراكمية لشركة NIO Inc. إلى أكثر من 1.18 مليون مركبة، في مؤشر يعكس توسعها السريع في أسواق السيارات الكهربائية عالمياً.

ويأتي هذا النمو في وقت يشهد فيه قطاع السيارات الكهربائية زخماً متزايداً في أسواق الشرق الأوسط، خصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتنقل المستدام، مدعومة ببنية تحتية متطورة وحوافز حكومية وتشريعات داعمة للتحول نحو الطاقة النظيفة، إلى جانب تنامي اهتمام المستهلكين بالسيارات الذكية عالية الكفاءة.

كما يعكس توسع «نيو» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مقرها الإقليمي في أبوظبي، بالتعاون مع CYVN Holdings، الدور المتنامي للإمارات كمنصة لانطلاق شركات التكنولوجيا المتقدمة في قطاع النقل، بما يعزز موقعها كمركز جذب رئيسي للاستثمارات في صناعة السيارات الكهربائية والابتكار الصناعي.

وتواصل الشركة الأم «نيو» تعزيز حضورها العالمي من خلال شبكتها الواسعة للبحث والتطوير والتصنيع، إلى جانب محفظة براءات اختراع تتجاوز 9,900 براءة، في إطار استراتيجية تستهدف إعادة تعريف تجربة التنقل الذكي وربطها بالتكنولوجيا المتقدمة والاستدامة.

وفي ظل هذا التوسع المتسارع، يبرز قطاع السيارات الكهربائية كأحد أهم محركات التحول في صناعة النقل العالمية، مع توقعات بمزيد من النمو في الطلب، خاصة في الأسواق التي تشهد تحولاً هيكلياً نحو الطاقة النظيفة مثل منطقة الخليج.