تزايد الإقبال على حلول الدفع المرنة للإيجارات في الإمارات

مع مواصلة سوق الإيجارات في دبي مسيرة نضجه وتطوره، تبرز الإمارة كنموذج متقدم في إعادة صياغة تجربة السكن عبر دمج الحلول الرقمية في مختلف مراحل العلاقة الإيجارية، وفي مقدمها آليات سداد الإيجار. ويأتي هذا التحول في ظل تنامي الطلب على المرونة المالية، وسهولة إدارة الالتزامات الشهرية، بما يعكس تطور توقعات المستأجرين، وانتقالهم نحو حلول أكثر تكيفاً مع أنماط الدخل الحديثة.

وفي هذا السياق، يواكب السوق العقاري في دبي مبادرات تنظيمية متقدمة، أبرزها إطلاق دائرة الأراضي والأملاك في دبي لمبادرة «التأجير المُيسّر» (الإيجار المرن)، والتي تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز المرونة في الدفع، وتوسيع نطاق الحلول الرقمية، بما يدعم استقرار السوق، ويرفع من جاذبيته للمستأجرين والمستثمرين، على حد سواء.

ويأتي ذلك بالتوازي مع أداء قوي يشهده سوق الإيجارات في الإمارة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 32.2 مليار درهم، موزعة على أكثر من 253,992 عقداً جديداً ومجدداً، في حين تراجعت حالات إلغاء العقود بنسبة 25 %، ما يعكس ارتفاع مستويات الاستقرار والثقة في السوق.

وتشير البيانات الصادرة عن منصة «رينتلي»، إلى تسارع واضح في تبنّي حلول الدفع المرن، حيث يبلغ متوسط القيمة السنوية للعقود عبر المنصة نحو 72 ألف درهم، بينما يصل المتوسط إلى 92 ألف درهم، مع استحواذ الوحدات السكنية التي تتراوح إيجاراتها بين 50 ألفاً و100 ألف درهم على أكثر من 56 % من الطلب، وهو ما يعكس توجه شريحة واسعة من المهنيين نحو خيارات سداد أكثر مرونة وملاءمة لدخلهم الشهري.

كما تكشف هذه المؤشرات عن تحول في سلوك المستأجرين، حيث تبرز فئة المهنيين المستقرين كأكثر الشرائح استفادة من أنظمة الدفع المرن، في ظل سعي متزايد لتبنّي أدوات مالية تتماشى مع أساليب التخطيط الحديث، وإدارة التدفقات النقدية الشهرية.

وقال تيمور خان رئيس «رينتلي» في دولة الإمارات، إن سداد الإيجار ظل لفترة طويلة أحد أبرز الالتزامات المالية الثابتة، التي لم تواكب بشكل كامل تطور أدوات الإدارة المالية الشخصية، مشيراً إلى أن السوق يشهد اليوم تحولاً واضحاً نحو أنظمة سداد أكثر مرونة، تنسجم مع دورات الرواتب وأنماط التخطيط المالي الحديثة، بما يعزز تجربة الاستئجار، ويرتقي بتوقعات المتعاملين.

ومع استمرار دولة الإمارات في تطوير منظومتها العقارية، وتعزيز التحول الرقمي، تتجه تجربة الاستئجار في دبي نحو نموذج أكثر مرونة وتكاملاً، لا يقتصر على تسهيل الدفع فحسب، بل يعيد تعريف العلاقة بين المستأجر والسكن، في إطار سوق عقاري أكثر تطوراً واستجابة لاحتياجات الحياة الحديثة.