"سيتا": قطاع النقل الجوي ينقل 10 مليارات مسافر سنوياً بحلول 2050

كشفت شركة "سيتا" - في تقرير الأثر لعام 2025 - أن قطاع الطيران العالمي يستعد لنقل ضعف عدد المسافرين خلال جيل واحد، من دون الحاجة إلى مضاعفة عدد المطارات أو أساطيل الطائرات أو الكوادر العاملة عند المنافذ الحدودية. ووفقاً لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، من المتوقع أن ينقل قطاع الطيران 8 مليارات مسافر سنوياً خلال 20 إلى 25 عاماً، وصولاً إلى نحو 10 مليارات مسافر بحلول عام 2050.

ويستند تقرير سيتا للأثر لعام 2025 إلى عام كامل من التعاون مع شركات الطيران والمطارات والهيئات الحكومية وشركاء السفر حول العالم، ليرصد كيف أصبحت التكنولوجيا أداة رئيسية لزيادة الطاقة الاستيعابية، وإدارة الاضطرابات التشغيلية، والحد من البصمة البيئية للقطاع.ويسلط التقرير الضوء على كيفية استعداد القطاع لمواكبة هذا النمو، حيث باتت البرمجيات والحلول الرقمية المتقدمة تلعب دوراً متزايد الأهمية مقارنة بالتوسع التقليدي في البنية التحتية.

البنية التحتية

وقال ديفيد لافوريل، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتا"، إن اقتراب أعداد المسافرين من حاجز 10 مليارات مسافر سنوياً بحلول عام 2050، يطرح تساؤلاً حول إمكانية نقل ضعف عدد المسافرين من دون مضاعفة البنية التحتية، لافتاً إلى أن تقرير سيتا يجيب عن هذا السؤل، فالمطارات تعمل على زيادة طاقتها الاستيعابية داخل منشآتها القائمة، بما يحد من تكاليف البناء الجديد وجداوله الزمنية الطويلة، كما باتت الحكومات قادرة على إنجاز إجراءات الحدود قبل وصول المسافرين إلى طوابير الانتظار أو مكاتب الجوازات، وانتقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى غرف العمليات التي تدار منها الرحلات اليومية. وأوضح أن هذا الإنجاز لا يمثل ثمرة جهود شركة واحدة، بل يعكس تحولاً تكنولوجياً مشتركاً تشارك فيه شركات الطيران والمطارات والحكومات والشركاء لرسم ملامح مستقبل النقل الجوي.