EsportsXO توقع شراكة استراتيجية مع أبوظبي للألعاب الإلكترونية وتختار أبوظبي مقرها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أبرمت شركة EsportsXO إحدى الشركات الحديثة والرائدة في مجال الألعاب الإلكترونية في الهند، وأبوظبي للألعاب الإلكترونية اتفاقية استراتيجية في خطوة مهمة للتوسع إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سعياً إلى تعزيز نمو منظومة الألعاب المحلية في أبوظبي، وتمكين الطرفين من استغلال الفرص القادمة في قطاع الألعاب الإلكترونية المزدهر. وستقوم شركة EsportsXO بإنشاء مقرها الإقليمي في أبوظبي.

يشهد قطاع الألعاب الإلكترونية العالمي نموًّا ملحوظًا، مع قيمة مالية تقديرية تبلغ 397.21 مليار دولار بحلول عام 2029. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أكبر المواقع الواعدة لهذا القطاع. وعبر اتخاذ أبوظبي مركزاً رسمياً في المنطقة، تضع شركة EsportsXO نفسها في قلب هذه البيئة الديناميكية للاستفادة من العديد من الفرص المتوفرة للنمو.

وقال فيكاس غويل، مؤسس شركة EsportsXO:"التعاون مع أبوظبي للألعاب الإلكترونية هي خطوة مهمة لنا حيث نتطلع إلى تعزيز وجودنا في واحدة من أكثر مناطق الألعاب الإلكترونية حيوية في العالم. نحن متحمسون للمساهمة في تطوير منظومة الألعاب الإلكترونية ورعاية المواهب المحلية، وتقديم تجارب بمعايير عالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهذا يعزز التزامنا بتوسيع بصمتنا العالمية مع بناء روابط قوية مع اللاعبين وصانعي الألعاب في المنطقة."

تستضيف أبوظبي للألعاب الإلكترونية، الرائدة في بناء منظومة الألعاب الإلكترونية في أبوظبي، أكثر من 100 شركة متخصصة. ومع انضمام شركة EsportsXO، ستصبح أول منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تنضم إلى هذه المنظومة، مما يمهد الطريق للعديد من الفرص واسعة النطاق.

كما أضاف، ماركوس مولر-هابيغ، مدير أبوظبي للألعاب الإلكترونية بأنه "يسعدنا الترحيب بشركة EsportsXO في منظومة أبوظبي للألعاب الإلكترونية التي تضم نخبة من الشركات الكبيرة والشركات الناشئة في مختلف المجالات مثل تطوير ونشر الألعاب الإلكترونية بالإضافة إلى شركات البرمجة والتكنولوجيا.

ونتمنى ان تساهم خبراتهم في تنظيم بطولات الألعاب الالكترونيه وبناء مجتمعات اللاعبين التي ستساعد في تعزيز مكانة أبوظبي كمنصة عالمية لرياضات الألعاب الإلكترونية. ومعًا نسعى إلى بناء مستقبل الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفير منصة للمواهب المحلية والعالمية لتحقيق الأهداف التي من شأنها تطوير نمو منظومة أبوظبي للألعاب الإلكترونية ."

التركيز على نمو قطاع الألعاب الإلكترونية

سيكون هذا التوسع الاستراتيجي في أبوظبي أساسيًا في تشكيل بيئة الرياضات والألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويركز مكتب شركة EsportsXO الإقليمي في أبوظبي على عدة مجالات في التنمية، منها مخططات لفعاليات الرياضات الإلكترونية الإقليمية، والتعاون مع شركات نشر الألعاب، وحلول الدعاية والترويج المبتكرة. تتميز منصة شركة EsportsXO بأنها مجانية للعب وتساعد اللاعبين على اكتشاف البطولات المختلفة والتواصل مع اللاعبين الآخرين، مما يصنع تجربة تفاعلية تجذب اللاعبين.

من المتوقع أن تصنع هذه الشراكة عددًا كبيرًا من الوظائف خلال السنوات الخمس المقبلة، وتوفر الدعم لتطوير المواهب المحلية. كما تتماشى مع رؤية أبوظبي لتركيز مكانتها لتصبح وجهة عالمية للألعاب الإلكترونية، مع توفير بنية تحتية مناسبة وشبكة دعم لتعزيز الابتكار.

تأتي توسعة شركة EsportsXO الاستراتيجية بعد تحقيق نمو مادي وعملي خلال فترة قصيرة. حيث تمكنت الشركة من جمع تمويل بقيمة 1.4 مليون دولار أمريكي وتحقيق إيرادات تزيد عن 4.3 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مع أداء إيجابي في الأرباح في آخر 9 أشهر. بعد حملة تمويل ناجحة في عام 2023، أثبتت شركة EsportsXO قدرتها على التوسع مع تقديم قيمة عالية لمجتمعها الذي يتكون من أكثر من 1.4 مليون لاعب على مستوى العالم.

تركز شركة EsportsXO على بناء منظومة ألعاب مستدامة وشاملة لجميع لاعبيها، حيث يتعاون اللاعبون والمطورون والعلامات التجارية على ابتكار تجربة تكاملية. وعبر توفير التجربة للاعبين المشاركين بالإضافة إلى تجربة مميزة، أصبحت الشركة لاعبًا رئيسيًا في مشهد الرياضات الإلكترونية الإقليمي. وهذا التركيز على المجتمع الفعال بالإضافة إلى التركيز التدريجي على التسويق ساعد على توفير قيمة إيجابية على المدى الطويل.