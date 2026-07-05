خلف الحبتور يعلن عن مشروع جديد في سوريا

كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الحبتور"، عن مشروع جديد في سوريا، دون أن يكشف عن تفاصيله، وعبر عن أمله أن يشكل المشروع قيمة مضافة للسوق السورية.

وكتب الحبتور في حسابه على منصة إكس: "أستعد قريباً للعودة إلى دولة الإمارات المبروكة في زيارة عمل قصيرة، لمتابعة عدد من المشاريع التي نعمل على تطويرها، والاطلاع على آخر مراحل التحضير لها، ومن بينها مشروع جديد في الجمهورية العربية السورية، سنكشف عن تفاصيله قريباً، بإذن الله. وأضاف: "نأمل أن يشكل قيمة مضافة للسوق السورية، وأن يكون خطوة جديدة تعكس ثقتنا بمستقبل سوريا، وإيماننا بقدرة شعبها على البناء واستعادة مكانتها الاقتصادية".