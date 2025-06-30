بيع شقة فاخرة على الخارطة بـ 146 مليون درهم في دبي

سجل السوق العقاري بدبي اليوم، صفقة بيع لشقة سكنية على الخارطة بقيمة 146 مليون درهم في منطقة "جزيرة جميرا باي".

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن الشقة الفاخرة تقع ضمن مشروع "بولغاري لايتهاوس" الذي تطوره مراس التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، وتمتد الشقة قيد الإنشاء على مساحة 11,647 قدم مربع أي ما يعادل 12.5 ألف درهم للقدم المربعة الواحدة.

وبلغت المبيعات العقارية في مستهل تعاملات الإسبوع 885 مليون درهم نتجت عن 329 صفقة.

ويتميز « بولغاري لايتهاوس» بتصميم مستوحى من الأناقة والفخامة الخالدة لصانعي المجوهرات الإيطالية، ويضم شقق «بنتهاوس» مكونة من أربع وخمس غرف نوم. كما سيتضمن المشروع فيلا فريدة تعرف باسم «سكاي فيلا»، تتكون من ثماني غرف نوم موزعة على ثلاثة طوابق تحتل الجزء الأعلى من المشروع، وهي محاطة بحدائق خاصة واسعة على سطح المبنى، ومساحات خارجية، بالإضافة إلى مسبح خاص، وردهات أنيقة على جانبي المبنى.

ومن المقرر إنجاز مشروع « بولغاري لايتهاوس» بحلول الربع الثاني من العام 2027، ليكون المشروع ثالث تعاونٍ يجمع بين « بولغاري » و«مِراس».