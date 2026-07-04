«هندوجا جلوبال» تؤسس شركة تابعة في دبي

وسعت شركة «هندوجا جلوبال سوليوشنز» بصمتها الدولية عبر تأسيس كيان تابع لها في دبي. وقامت شركة «إتش جي إس إنترناشيونال» (موريشيوس)، المملوكة بالكامل للشركة الأم، بتأسيس شركة «إتش جي إس مينا لاستشارات تقنية المعلومات»، لتقديم خدمات استشارية متخصصة، وذلك بعد حصولها على الاعتمادات الرسمية من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لتُصنف ضمن قطاع استشاريي تكنولوجيا المعلومات.

​وبموجب الإفصاحات المقدمة للبورصة، تمتلك الشركة في موريشيوس نسبة 100 % من أسهم الكيان الجديد، ليصبح بذلك شركة تابعة غير مباشرة لـ «هندوجا جلوبال».

تأتي هذه الانطلاقة الإقليمية مدعومة بأداء مالي متين، حيث كشفت «هندوجا جلوبال سوليوشنز» عن تفاصيل أرباحها للربع الرابع والسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026. وقد أثمرت سياسة ترشيد التكاليف الصارمة، التي طالت قطاعات العقارات والتكنولوجيا والبنية التحتية، عن تحسن ملحوظ في الهامش الربحي بحوالي 200 نقطة أساس، ما يمنح الشركة أرضية صلبة لمواصلة رحلة توسعها العالمي بخطى ثابتة.