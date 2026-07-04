دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للشراكات الاستراتيجية والابتكار

تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والشراكات الاستراتيجية، عبر بيئة اقتصادية متطورة تجمع المؤسسات الوطنية بكبرى العلامات التجارية العالمية، بما يعزز التنمية المستدامة ويدعم مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الرياضي الذي يشهد نمواً متسارعاً مدعوماً بشراكات نوعية طويلة الأمد.

وفي هذا الإطار، أكدت رابطة المحترفين الإماراتية وشركة النابودة للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة فولكس واجن في الإمارات، استمرار الشراكة والتعاون المشترك بين الجانبين، وذلك خلال لقاء جمع مسؤولي الطرفين، الأربعاء، في مقر الشركة بدبي.

يأتي تجديد الشراكة امتداداً للعلاقة التي تجمع رابطة المحترفين الإماراتية والنابودة للسيارات منذ عام 2009، وتجسيداً للرؤية المشتركة الهادفة إلى ترسيخ قيم التميز والجودة والابتكار، ودعم مسيرة كرة القدم الإماراتية من خلال شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الرياضي.

وقال مصعب المرزوقي، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية: «نفخر باستمرار الشراكة مع النابودة للسيارات، التي تعد إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة، ونعتز بالعلاقة التي تجمعنا، والتي تقوم على رؤية مشتركة تسعى إلى تحقيق التميز وتقديم قيمة مضافة تخدم أهداف الطرفين».

وأضاف: «تحرص رابطة المحترفين الإماراتية على بناء وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الوطنية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تكامل الأدوار في دعم مسيرة التطور التي تشهدها كرة القدم الإماراتية، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك مع النابودة للسيارات بما يعزز النجاحات المشتركة، ويواكب تطلعاتنا نحو المزيد من التميز والاستدامة».

من جانبه، قال مازن النشار، المدير العام لفولكس واجن النابودة للسيارات: «تعود علاقتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية إلى عام 2009، وقد نمت لتصبح واحدة من الشراكات التي نعتز بها أكثر من غيرها. لقد دعمنا منظومة الرياضة وكرة القدم في هذا البلد، التي نضجت وتطورت موسماً بعد آخر، حتى أصبحت نموذجاً تنظر إليه المنطقة بأسرها.

وتتمثل رسالة فولكس واجن في تحريك الناس إلى الأمام، وهو ما يعني بالنسبة لنا دفع مسيرة اللعبة قدماً من خلال دعم الأندية والمجتمعات واللاعبين الشباب الذين سيقودون كرة القدم الإماراتية في مرحلتها المقبلة. ويمثل هذا الأسطول من المركبات التزاماً حقيقياً بهذا المستقبل، وبشراكة نعتزم مواصلة بنائها وتعزيزها خلال السنوات القادمة».

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز النجاحات المشتركة، ويجسد متانة العلاقة التي تجمع رابطة المحترفين الإماراتية والنابودة للسيارات، في إطار رؤية مشتركة تسهم في دعم تطور الرياضة الإماراتية وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للشراكات والتميز.