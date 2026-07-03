ماجد الفطيم تطلق مفهوماً جديداً لمتاجر كارفور ماركت في جميرا بارك سنتر

أعلنت ماجد الفطيم عن أول مفهوم لمتاجر كارفور ماركت المتميزة في جميرا بارك سنتر التابع لـدبي ريتيل، والتي من المقرر أن توفر تجربة تسوق عصرية وأكثر تميزاً، صُممت لتواكب تطلعات العملاء المتغيرة، وتمثل محطة بارزة ضمن استراتيجية التحول التي تنفذها العلامة التجارية على مستوى دولة الإمارات.

ويمثل هذا المفهوم النموذج الأول للجيل القادم من متاجر كارفور المتميزة. وعلى مساحة تبلغ أكثر من 2200 متر مربع، يقدم المتجر تصميماً يركز على المنتجات الغذائية، حيث ارتفعت مساحة أقسام الأغذية الطازجة والوجبات الجاهزة من 25% إلى 38% من إجمالي مساحة البيع. ومن أبرز ملامح هذا المفهوم، إطلاق أول بيك هاوس كافيه تابع لكارفور، وهو مقهى عصري صُمم ليكون وجهة مجتمعية تقدم المخبوزات الطازجة والقهوة وخيارات الطعام الخفيف في قلب الأحياء السكنية.

جرى افتتاح المتجر رسمياً خلال حفل حضره فضل عبد الباقي العلي، رئيس مجلس إدارة ماجد الفطيم القابضة، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، ودريس دي هوخه، العضو المنتدب لقطاع التجزئة في الإمارات لدى ماجد الفطيم للتجزئة، إلى جانب ممثلين عن دبي القابضة، من بينهم فريد عبدالرحمن، مدير عام وجهات التسوق - دبي القابضة لإدارة الأصول، وماثيو سميث، المدير التنفيذي للتأجير – وجهات التسوق دبي القابضة لإدارة الأصول.

يأتي افتتاح المتجر ضمن استراتيجية النمو والتحول الأوسع التي تنفذها ماجد الفطيم لكارفور في الإمارات خلال عام 2026، والتي تشمل مواصلة الاستثمار في تحديث المتاجر، وإطلاق مفاهيم التسوق المتميزة، وتعزيز تجربة العملاء، وتوسيع شبكة الفروع لكل من متاجر «كارفور ماركت» والهايبرماركت. وفي إطار هذه الخطة، تعتزم الشركة تعميم المفهوم المتميز على عدة متاجر خلال عام 2026، بما يعزز التزامها بتطوير محفظة متاجرها وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء في مختلف أنحاء الدولة.