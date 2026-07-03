الأسهم الأمريكية تشهد أكبر موجة تخارج منذ أكثر من 3 أشهر





يتجه المستثمرون بعيداً عن الأسهم الأمريكية بأسرع وتيرة منذ مارس، حسب مذكرة أصدرها «بنك أوف أمريكا». وسجلت صناديق الأسهم الأمريكية عمليات تخارج بقيمة 17.2 مليار دولار، خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو، وفق مذكرة صادرة عن الفريق الذي يقوده مايكل هارتنت، استناداً إلى بيانات «إي بي إف آر غلوبال».

واتجه المستثمرون بدلاً من ذلك نحو أسهم عالمية أخرى، إذ جذبت أسهم اليابان سيولة وافدة بقيمة 1.9 مليار دولار، وهي الأكبر لها منذ سبعة أسابيع. وتشهد معنويات المستثمرين تجاه الأسهم الأمريكية تحولاً بعد بداية قوية لهذا العام من حيث تدفق السيولة إلى الصناديق.

وسجلت صناديق الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي أولى عمليات استرداد (قيام المستثمرين بسحب أموالهم أو تسييل مراكزهم) لها منذ ثلاثة أشهر. واستمرت حالة التشكيك في التقييمات المرتفعة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الضغط على أسهم شركات الرقائق هذا الأسبوع، إذ تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 11% خلال اليومين الماضيين.

وكتب استراتيجيون لدى «جيه بي مورغان تشيس» في وقت سابق من هذا الأسبوع أن التفوق الحاد لأسهم شركات أشباه الموصلات الأمريكية، مقارنة بشركات الحوسبة السحابية الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد أحدث فجوة تقييم غير مستدامة، ويتوقعون أن تتقلص في نهاية المطاف.

وبشكل عام، سجلت الأسهم عمليات تخارج بقيمة 13.9 مليار دولار، بينما جذبت السندات ذات الدرجة الاستثمارية استثمارات بقيمة 17.2 مليار دولار. وفي أسواق أخرى، جذبت صناديق السندات عالية العائد استثمارات بقيمة 3.4 مليارات دولار، وهي الأكبر منذ أكثر من عام.