«تخفيضات دبي الصيفية الكبرى» تعود بجوائز مليونية

تعود تخفيضات دبي الصيفية الكبرى، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي في مبادرة تسوق تشمل المدينة بأكملها، وتقدّم عروضاً حصرية لدى نخبة من العلامات التجارية ووجهات التسوق. ويستطيع المتسوقون الاستفادة من تخفيضات هائلة تصل إلى 90%، والاستمتاع بعروض لا تفوت تتوفر لفترة محدودة، وعروض حصرية من العلامات التجارية، وكسب مكافآت مجزية عبر برامج الولاء المفضلة لديهم، مع فرصة الفوز بالعديد من الجوائز المميزة طوال موسم الصيف.

وتفتح تخفيضات دبي الصيفية الكبرى، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أبواب أفضل موسم تسوق من حيث القيمة على مدار العام في دبي، إذ تجمع آلاف عروض التخفيض والتوفير وتجارب التجزئة على امتداد المدينة لدى أبرز المراكز التجارية والعلامات والوجهات.

ويمكن للمتسوقين اغتنام العروض الترويجية الحصرية في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مِعيصم، وسيتي سنتر الشندغة، وماي سيتي سنتر البرشاء، حيث إنه وبالتعاون مع مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم، يمكن للمتسوقين من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 90% لدى أكثر من 100 علامة تجارية مشاركة.

كما تتاح للمتسوقين في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة، ممن ينفقون 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة، فرصة أن يصبحوا من الفائزين بمليونير شير ضمن 12 ساعة من التخفيضات الحصرية.

وتنطلق للمرة الأولى هذا العام عطلة نهاية أسبوع عروض الذهب والمجوهرات في الفترة من 3 إلى 5 يوليو، ضمن تخفيضات دبي الصيفية الكبرى وعطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمفاجآت صيف دبي. وتقدّم هذه العروض الجديدة الممتدة على مدار ثلاثة أيام عروضاً حصرية وفرص التوفير لفترة محدودة وعروضاً ترويجية ذات قيمة مضافة على الذهب والألماس واللؤلؤ والساعات والإكسسوارات الفاخرة في المتاجر والمراكز التجارية المشاركة في مختلف أنحاء دبي.

وتشمل العلامات التجارية المشاركة الفطيم للساعات والمجوهرات، ومجوهرات الليالي، والمسرور للمجوهرات، وداماس، ومجوهرات جوهرة، وباندورا، وذا ووتش هاوس، وزين دايموند، وغيرها الكثير.

وخلال فعالية العروض الخاطفة للذهب والمجوهرات، سيحظى المتسوقون بفرصة فريدة لاكتشاف قيمة استثنائية لدى أبرز وجهات المجوهرات ونمط الحياة في دبي، بدءاً من القطع اللافتة والهدايا الأنيقة، وصولاً إلى الكلاسيكيات الخالدة ولمسات التألق اليومية.

وضمن مبادرة «اربح منزلك في دبي» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع غرف دبي، تمنح مبادرة «اربح إجازتك الصيفية» المتسوقين فرصة الفوز أسبوعياً بواحدة من أربع إقامات فندقية مجانية لليلتين في دبي، إضافة إلى فرصة الفوز بواحدة من 11 شقة استوديو، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى المتمثلة بشقة من غرفتي نوم من شركة بن غاطي للتطوير العقاري.

وفي الفترة من 5 يوليو حتى 30 أغسطس، يُجرى سحب على أربعة فائزين بالإقامات كل يوم أحد إلى جانب السحب الأسبوعي على شقق «اربح منزلك في دبي». ولا يُستبعد الفائز بالإقامة من السحبين، ما يعني أنه يبقى مؤهلاً للسحوبات الأسبوعية اللاحقة وامتلاكه فرصاً متعددة للفوز طوال الحملة.

ويمكن للسكان والزوار المؤهلين ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر المشاركة عبر إنفاق 500 درهم أو أكثر لدى أي من العلامات التجارية المشاركة التي يزيد عددها على 1000 علامة في أكثر من 3500 منفذ للتجزئة بمختلف أنحاء دبي.