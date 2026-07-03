9.9 مليارات درهم مكاسب أسهم الإمارات في 5 جلسات

نجحت أسواق الأسهم المحلية في تحقيق مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 9.9 مليارات درهم في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم البنوك والصناعة والمرافق العامة والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.889 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 3.899 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.901 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و997.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وسجلت سيولة الأسهم المحلية نحو 7.48 مليارات درهم في 5 جلسات، موزعة بواقع 4.63 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.85 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.9 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 165.8 ألف صفقة.

وحقق سوق دبي مكاسب أسبوعية ناهزت 4.6 مليارات درهم مرتفعاً بنسبة 0.68% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة والمرافق العامة. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 993.1 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولا إلى 997.7 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم.

وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 5.55%، وارتفعت أسهم دو 4.9%، وأمانات القابضة 4.55%، ودبي التجاري 2.76%، والرمز كوربوريشن 2.04%. في المقابل، تراجعت أسهم بي إتش إم كابيتال 9.3%، وأجيليتي للمخازن 5.5%، وتيكوم 4.5%، والوطنية الدولية القابضة 4.2%، وتبريد 3.65%، وباركن 3.2%، وأرامكس 2.84%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 933.3 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 328.2 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذبا سيولة 200.45 مليون درهم.

كذلك صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.21% إلى مستوى 9900.80 نقطة، رابحاً ما يفوق 5.3 مليارات درهم في 5 جلسات. وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 521.5 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أدنوك للغاز» بسيولة 495.97 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 468.68 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم غذاء القابضة 5.5%، وأم القيوين للاستثمارات 5.4%، والوطنية للسياحة والفنادق 5.3%، وسبيس 42 4%، وسوداتل للاتصالات 3.77%. في المقابل، تراجعت أسهم الظفرة للتأمين 4.88%، والفجيرة لصناعات البناء 4.76%، وأوراسكوم 4.74%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4.73%، وفيرتيغلوب 4.63%.

وارتفعت أسهم الإمارات في آخر جلسات الأسبوع، وصعد مؤشر سوق دبي 1.14 % إلى مستوى 6059.14 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.93 % عند 9900 نقطة.