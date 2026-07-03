تقرير: سوق عقارات دبي ضمن الأكثر ديناميكية ومرونة في العالم

لا يزال سوق العقارات في دبي لعام 2026 واحداً من أكثر الأسواق العقارية ديناميكية ومتابعة على مستوى العالم، وبعد انتعاش قوي استمر لخمس سنوات، وشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار والإيجارات وأحجام الصفقات، يدخل السوق الآن مرحلة أكثر نضجاً وانتقائية، فرغم استمرار وتيرة النمو، إلا أنها أصبحت أكثر توازناً، ما يشير إلى التحول من مرحلة التوسع السريع إلى التنمية المستدامة، بحسب موقع «دبي بروبيرتي جايد دوت آي أو».

وفي هذا الصدد، قال شاراد أغاروال مؤسس موقع DubaiPropertyGuide.io: لقد شهدنا زيادة كبيرة في حركة الزوار القادمين من الخارج خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ما يعكس شعوراً بعودة الأمور إلى طبيعتها.

وتعد أساسيات الطلب القوية إحدى أكبر نقاط القوة التي يتمتع بها سوق العقارات في دبي. ويستمر النمو السكاني في دفع عجلة الطلب على الإسكان، حيث يضيف تعداد دبي حوالي 100 ألف مقيم جديد سنوياً.

وقد أدى هذا التدفق المستمر للوافدين ورواد الأعمال والمستثمرين، إلى خلق ضغط مستمر على المعروض السكني، لا سيما في المجمعات السكنية الراقية والمناسبة للعائلات. وفي الوقت ذاته، تظل دبي وجهة رئيسة للأفراد ذوي الثروات الكبيرة، مدعومة بسياسات صديقة للمستثمرين، مثل «الإقامة الذهبية» في الإمارات.

عقارات فاخرة

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات الفاخرة أداءه الاستثنائي، حيث تظل مناطق مثل «نخلة جميرا» و«دبي هيلز استيت» و«داون تاون دبي»، شديدة الجاذبية للمشترين الدوليين. وتتفوق الفلل، على وجه الخصوص، في أدائها، مقارنة بالشقق، نظراً لمحدودية المعروض، وتزايد الطلب على أسلوب الحياة الراقي.

ويتوقع محللو السوق أن ترتفع أسعار الفلل بنسبة تتراوح بين 5 % و10 % خلال عام 2026، بينما من المتوقع أن تشهد الشقق ارتفاعاً معتدلاً، تتراوح نسبته بين 3 % و6 %. وتستمر العقارات على المخطط (قيد الإنشاء) في الهيمنة على السوق، مستحوذة على حصة كبيرة من إجمالي الصفقات العقارية.

ونجحت خطط الدفع المرنة والمشاريع الجديدة التي أطلقها كبار المطورين في جذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما تكتسب المناطق الناشئة، مثل «جزر دبي» و«مدينة إكسبو دبي» و«نخلة جبل علي»، زخماً متزايداً، لتصبح مناطق جذب مستقبلية للاستثمار.

وتبقى العوائد الإيجارية واحدة من أقوى عوامل الجذب في دبي، حيث تتراوح في المتوسط بين 5 % و8 %، وهي نسبة تظل مرتفعة، مقارنة بالمدن العالمية، مثل لندن أو نيويورك، ما يواصل جذب المستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة.

وبشكل عام، يمكن وصف حالة سوق العقارات في دبي لعام 2026، بأنه سوق مرن ومتطور وغني بالفرص.

ورغم أن حقبة النمو الانفجاري قد تشهد بعض التباطؤ، إلا أن السوق أصبح أكثر ذكاءً وتنوعاً، وبات يتعين على المستثمرين الآن التركيز على الموقع، وسمعة المطور العقاري، والأساسيات طويلة الأجل، بدلاً من المضاربة قصيرة الأجل.

وختم الموقع تقريره بالقول: تظل دبي واحدة من أكثر وجهات الاستثمار العقاري جاذبية في العالم، غير أن النجاح في هذا السوق يعتمد بشكل متزايد على الاستراتيجية المدروسة والاختيار الدقيق.