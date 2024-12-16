لماذا يعتبر HUAWEI Mate X6 الهاتف القابل للطي المثالي؟

على الرغم من اعتبارها الخطوة الكبيرة القادمة في عالم الهواتف الذكية، إلا أن الأجهزة القابلة للطي لم تنجح بعد في جذب الجمهور العام بشكل كامل، حتى بعد أكثر من نصف عقد من تواجدها في السوق. وبينما يُعد السعر المرتفع عاملًا رئيسيًا في ذلك، إلا أنه لا يقدم التفسير الكامل. المشكلة الحقيقية تكمن في نقص التحسينات. العديد من الهواتف القابلة للطي ما زالت تقدم تنازلات كبيرة، مثل الوزن الثقيل، وعمر البطارية القصير، وأداء الكاميرات الذي لا يرقى للتوقعات. ولكن يبدو أن هواوي عازمة على تغيير هذه الرواية مع هاتف Mate X6. هذا الجهاز القابل للطي يمثل تحولًا واضحًا عن الوضع الراهن—فلا شيء فيه يبدو وكأنه تنازل. مع تصميم أنيق، ومواصفات قوية، وتركيز على الأداء، يثبت Mate X6 أن الهواتف القابلة للطي يمكنها أخيرًا منافسة، بل وتجاوز، الهواتف الذكية الرائدة التقليدية.

من زجاج Kunlun إلى فولاذ الصواريخ

تتميز شاشة Mate X6 الخارجية بزجاج Kunlun من الجيل الثاني، الذي تم إعادة تصميم هيكل شبكته الزجاجية. أصبح هذا الزجاج الآن أكثر متانة ضد الصدمات بمقدار 25 مرة. أما الشاشة الداخلية فتم تعزيزها بلوحة من ألياف الكربون، مما يزيد من صلابتها بنسبة 65%. بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد الهاتف بإطار متوسط مصنوع من الألومنيوم من الدرجة الجوية، مما يوفر زيادة في قوة المادة بنسبة 37% لتحمل ضغط وثني استثنائي.

في قلب الهاتف تكمن مفصلة متعددة الأبعاد، وهي إنجاز في هندسة الدقة. تقلل هذه المفصلة من سمكها عند الطي بنسبة 12% وعند الفتح بنسبة 14%، مما يمنح الهاتف تصميمًا أنحف دون التضحية بالقوة. مصنوعة من فولاذ الصواريخ 100%، تتميز المفصلة بزيادة قوتها بنسبة 27%، مما يضمن أنها ستتحمل عددًا لا يحصى من الطيّات. من زجاج Kunlun الخارجي إلى الإطار المصنوع من الألومنيوم من الدرجة الجوية وتصميم المفصلة المبتكر، تم تصميم هذا الجهاز ليصمد طويلاً. جهاز الـ Mate X6 يجمع بين الأناقة والمتانة.

كاميرا Ultra Chroma: لون ووضوح لا مثيل له

يتميز HUAWEI Mate X6 بنظام كاميرا قوي يوفر دقة ألوان غير مسبوقة، وتفاصيل دقيقة في الصور الماكرو، وتحكم احترافي. يعتمد Mate X6 على 1.50 مليون قناة طيفية، مما يعزز دقة استنساخ الألوان بنسبة 120%. يلتقط ألوان البشرة الطبيعية، الملابس الزاهية، والمناظر الطبيعية حتى في الإضاءة الصعبة. ما تراه هو ما تحصل عليه، في كل لقطة.

تقدم عدسة الماكرو للتليفوتو في Mate X6 مرونة غير مسبوقة للهواتف القابلة للطي. توفر هذه العدسة مرونة رائعة لصور الماكرو والتليفوتو على حد سواء. إنها أول هاتف قابل للطي يدعم عدسة تليفوتو ماكرو بتركيز 5 سم، مما يتيح لك التقاط تفاصيل مذهلة حتى من مسافة بعيدة. كما أن الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل في Mate X6 تتميز بفتحة قابلة للتعديل من F1.0 إلى F4.0، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في عمق المجال ومدخول الضوء.

تعدد المهام الحية بثلاث تطبيقات

توفر الشاشة القابلة للطي مساحة كبيرة لمهامك، مما يتيح لك إنجاز المزيد في وقت أقل. ولكن مع Mate X6، يتم رفع الأداء إلى مستوى جديد مع خاصية تعدد المهام الحية. يتيح لك تشغيل ثلاثة تطبيقات في الوقت نفسه مع الشاشة المفتوحة في الوضع الموسع. حتى إذا اخترت توسيع تطبيق واحد، سيظل التطبيقان الآخران مفتوحين بجانبهما ويمكنك التبديل بينهما بسرعة بمجرد السحب. إنه تعدد المهام بأفضل صورة. على سبيل المثال، إذا كنت في اجتماع عبر الإنترنت، يمكنك فتح مستند العمل والدردشة مع زملائك في نفس الوقت.

كما تضيف واجهة EMUI 15 لمسة من المرح إلى التجربة الشاملة. حيث تضم سمة جديدة تسمى Emoji Crush مع إيموجي ثلاثي الأبعاد على واجهة الشاشة قيد التشغيل AOD، تعبر عن مشاعر متنوعة وفقًا لعمليات المستخدم – مثل النقر، أو الاهتزاز، أو إمالة الجهاز، مما يؤدي إلى تغيير في مزاج الإيموجي وجعلها تتصادم وتدحرج بطريقة مرحة عبر الشاشة. إنها لمسة فكاهية تضيف شخصية لهاتفك.

شاشات OLED المزدوجة الرائعة

السبب الأكبر للحصول على هاتف قابل للطي هو الشاشة الكبيرة، ويقدم لك Mate X6 شاشتين مذهلتين. يتميز HUAWEI Mate X6 بتقنية HUAWEI X-True™ Display التي توفر عرضًا عالي الدقة، عالي السطوع، عالي التحديث، وعالي الوضوح.

يحتوي الهاتف على شاشة OLED خارجية بحجم 6.45 بوصة بدقة 2440×1080، وشاشة OLED داخلية ضخمة بحجم 7.93 بوصة ودقة 2440×2240، مما يوفر وضوحًا استثنائيًا، وألوانًا زاهية، وتفاصيل دقيقة. تتميز الشاشة الخارجية بسطوع ذروة يصل إلى 2500 شمعة، بينما تصل شاشة العرض الداخلية إلى ذروة سطوع 1800 شمعة، مما يضمن وضوح الرؤية حتى في ضوء الشمس المباشر. ومع معدل تحديث متكيف على كلا الشاشتين يتراوح بين 1 و120 هرتز بناءً على ما تقوم به، ستستمتع برسوميات فائقة السلاسة. العرض استثنائي سواء كنت تستخدم الهاتف مفتوحًا أو مغلقًا.

تصميم مستوحى من المدارات

يستوحي تصميم HUAWEI Mate X6 من مدارات النجوم، حيث يجمع بين الخفة والصلابة. الهاتف خفيف للغاية ورفيع، إذ يبلغ سمكه 9.85 ملم عند طيه، و4.6 ملم عند فتحه. النسخة بلون Nebula Gray تتميز بتشطيب Micro-Nano 3D Topography المصنوع من ألياف Vagen، وهي مادة تم تطويرها من الألياف الزجاجية عالية الجودة (S-grade) المدمجة مع مواد مقاومة للرصاص ذات الأداء العالي. هذه المادة تجمع بين خفة الألياف الزجاجية وصلابة المواد المضادة للرصاص.

إلى جانب اللون الرمادي النيبولي المميز، يتوفر HUAWEI Mate X6 أيضًا بخيارات من الجلد الفاخر الناعم في اللونين الأحمر و الأسود يتميز هذا الجلد بملمس ناعم ويتميز أيضًا بمقاومته للغبار والبصمات.

يُعتبر HUAWEI Mate X6 خطوة ثورية في عالم الهواتف القابلة للطي. مع تصميمه المتين، شاشاته الرائعة، كاميراته المتطورة، وقدراته المتقدمة في تعدد المهام، يُعد معيارًا جديدًا لما يمكن أن تقدمه الهواتف القابلة للطي.