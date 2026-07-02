تراجع مؤشر "نيكاي" الياباني متأثراً بانخفاض أسهم التكنولوجيا

تراجع المؤشر "نيكاي" الياباني اليوم ، متأثرا بانخفاض أسهم الشركات الكبرى العاملة في مجال التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي .

وهبط المؤشر" نيكاي" بنسبة 0.99 بالمئة إلى 69779.01 بعد أن هوى بأكثر من 2.5 بالمئة في ‌وقت ⁠سابق من الجلسة. في المقابل، ارتفع المؤشر "توبكس" ‌الأوسع نطاقا 0.91 بالمئة إلى 4048.17.

ونزل ⁠سهم شركة "أدفانتست" المتخصصة ​في تصنيع معدات ⁠اختبار الرقائق ستة في المئة في حين تراجع ⁠سهم "طوكيو إلكترون" المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق ⁠4.4 بالمئة ، وتراجع كذلك سهم "كيوكسيا" لتصنيع رقائق الذاكرة 9.7 بالمئة.