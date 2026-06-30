مصر تؤكد تعزيز التعاون مع الشركات الإماراتية في قطاع الطاقة

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الشركات الإماراتية العاملة في قطاع الطاقة، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تدعم توسع استثماراتها في مصر، بما يسهم في زيادة إنتاج النفط والغاز وتحقيق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقباله ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز الإماراتية، لبحث مستجدات أنشطة الشركة في مصر، وخططها للتوسع في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، وزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتيازها بالدلتا البرية.

وأكد الوزير المصري التزام حكومة بلاده بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، بما يدعم تسريع تنفيذ برامج الحفر والاستكشاف والتنمية، وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، والإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.

كما أكد بدوي اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع شركة دانة غاز، واستمرار الوزارة في تقديم جميع أوجه الدعم للشركاء، والعمل على تذليل التحديات.

وأضاف أن الوزارة تتوسع في تطبيق أحدث التقنيات في عمليات الإنتاج، وعلى رأسها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، لما أثبتته من كفاءة في رفع معدلات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات، بما يحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف.

وأعرب ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها، مشيرا إلى أن الشركة حققت نتائج متميزة في أحدث برامج الحفر، أسهمت في زيادة احتياطياتها المؤكدة من الغاز بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمائة، وهو ما دفعها إلى إضافة بئرين جديدتين إلى برنامجها الاستكشافي، بما يستهدف تسريع وتيرة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مناطق امتياز الشركة في مصر.

وأكد هول ثقته في مستقبل قطاع البترول المصري، مشيدا بما يشهده من تطور في بيئة الاستثمار.