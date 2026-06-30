700 جائزة على 5 سحوبات رقمية في عروض صيف الشارقة 2026

تنطلق الأربعاء فعاليات عروض صيف الشارقة 2026 التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ضمن الموسم الصيفي الممتد حتى 15 سبتمبر المقبل، ويمثل انطلاق الفعاليات بدء مرحلة التخفيضات الواسعة والعروض الحصرية على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية في مختلف المراكز التجارية والأسواق والمتاجر بالإمارة.وتتضمن فعاليات عروض صيف الشارقة لهذا العام 700 جائزة قيمة من بينها 51 جائزة كبرى توزع على 5 سحوبات رقمية كبرى تنطلق اعتباراً من 18 يوليو الجاري

وتجمع العروض تحت مظلتها أكثر من 55 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم أكثر من 60 باقة ومنتجاً سياحياً صُممت لتناسب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، فيما رصدت العروض للمتسوقين والزوار أكثر من 700 جائزة طوال فترة الحملة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فضلاً عن عروض مميزة على الإقامة الفندقية والضيافة والأنشطة الترفيهية.

وتقدم عروض صيف الشارقة 2026 موسماً استثنائياً يعزز مكانة إمارة الشارقة كوجهة صيفية عائلية رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تتضمن برنامجاً متكاملاً يجمع بين الترفيه والتسوق واكتشاف المعالم السياحية، بمشاركة مجموعة من كبرى مراكز التسوق والمحال التجارية والفنادق والوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة.

وتوفر عروض هذا العام للمتسوقين والزوار فرصة الاستفادة من تخفيضات وعروض حصرية على مختلف المنتجات والسلع تصل إلى 75%، تشمل الأزياء والعطور والإكسسوارات والأجهزة الإلكترونية والمنتجات المنزلية وغيرها، إلى جانب عروض خاصة بالمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية بأسعار تنافسية، كما يستفيد قطاع التجزئة من تيسير منح تصاريح العروض الترويجية بأسعار تفضيلية وتنافسية لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، بما يدعم المنافذ والمحلات التجارية ويعزز الحركة الاقتصادية في الإمارة.

مدينة شمسة

وتتميز عروض صيف الشارقة هذا العام بتنوع الفعاليات والتجارب الصيفية، حيث تطلق ضمن الحملة "مدينة شمسة الترفيهية" التي تُقام أنشطتها في قلب مدينة الشارقة لتعكس البيئة الحضرية، إلى جانب ورش عمل تفاعلية في عطلات نهاية الأسبوع داخل مراكز التسوق المشاركة.

كما تتيح عروض الصيف لزوار الشارقة وسكانها فرصة الاستمتاع بمجموعة من أبرز المعالم والوجهات السياحية في الإمارة.

وتشهد عروض صيف الشارقة في موسمها الجديد تفعيل تطبيق "عروض الشارقة" والذي صُمم لتمكين الزوار والمتسوقين من المشاركة في السحوبات الإلكترونية بسهولة والتعرف على جميع الفعاليات والأنشطة الخاصة بالعروض، مع التوجه نحو تطوير تجربة المستخدمين عبر تمكين شخصية "شمسة" من التفاعل الحي مع الجمهور والرد على استفساراتهم.