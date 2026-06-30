مليون مليونير جديد ينضمون إلى نادي الأثرياء 2025

نمَت الثروات الشخصية في جميع أنحاء العالم خلال عام 2025 بأسرع وتيرة لها منذ سنوات، ما أسهم في انضمام نحو مليون شخص جديد إلى نادي أثرياء العالم كمليونيرات، إلا أن فجوة عدم المساواة اتسعت منذ عام 2020.

ووفقاً لتقرير الثروة العالمية السنوي الصادر عن بنك «يو بي إس» السويسري، ارتفع إجمالي الثروات الشخصية على مستوى العالم بنسبة 10.8% خلال العام الماضي، مسجلاً قفزة كبيرة مقارنة بمعدلات النمو المحققة في الأعوام السابقة؛ حيث بلغ النمو 4.6% في عام 2024 ونحو 4.2% في عام 2023.

وأوضح البنك السويسري في تقريره أن عام 2025 شهد «أكبر عدد من المليونيرات على الإطلاق في كل مكان»، بدعم من الأداء القوي الذي هيمن على أسواق المال والأسهم العالمية، بحسب «رويترز».

واستحوذت الولايات المتحدة على ما يقرب من نصف هذا النمو العالمي؛ حيث أصبح أكثر من 440 ألف أمريكي من أصحاب ملايين الدولارات خلال العام الماضي، بعدما حلل بنك «يو بي إس» 56 سوقاً، يقدر أنها تمثل أكثر من 92% من ثروة العالم.

وأضاف البنك أن متوسط ​​الثروة، الذي يعكس بشكل أفضل شريحة الطبقة المتوسطة، انخفض في معظم الدول، ما يسلط الضوء على اتساع الفجوة بين الأثرياء وعامة سكان العالم.