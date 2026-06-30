الجانب الخفي من "السداد المريح" للبطاقات الائتمانية

ليست كل الدفعات الشهرية تقدّماً حقيقياً. أحياناً تكون مجرد طريقة أنيقة لإبقاء الدين في مكانه. حين يُدار الالتزام بمنطق "المتاح الآن" لا "النتيجة لاحقاً"، يتحوّل السداد إلى روتين، لا إلى حل فعلي. هذا ما يحدث كثيراً مع بطاقات الائتمان. تُسدد بانتظام، لكن الجزء الأكبر يذهب للفوائد، فيما أصل الدين يتراجع ببطء شديد، إن تراجع أصلاً. السؤال الأهم في هذه المرحلة لا يكون: هل أستطيع الدفع؟ بل: هل ما أدفعه يقرّبني فعلاً من إنهاء الدين؟

إعادة الهيكلة كخيار عملي

لهذا يبدأ التفكير في حلول لا تؤجل الالتزامات ولا تكرر نفس المنطق، بل تغيّر آلية السداد عبر تقليل الفائدة ودمج الديون.

بطاقة فرصة من دار التمويل، والمخصصة للمواطنين الإماراتيين، تأتي كحل بديل. فهي تتيح دمج ديون البطاقات الائتمانية في بطاقة واحدة بفائدة شهرية أقل مع سقف تحويل ديون يصل إلى 250,000 درهم، وإمكانية توفير حتى 70% من فوائد بطاقات الائتمان وتقليل الأقساط الشهرية حتى 30%، ليصبح السداد أكثر سهولة، وأقل استنزافاً للدخل. والأهم أن العلاقة مع الالتزام تصبح أوضح، بلا مفاجآت شهرية.

ما لا تظهره كشوف الحساب

وجود أدوات تعمل على المقارنة المسبقة مثل حاسبة التوفير الذكية على موقع دار التمويل الإلكتروني تساعد على احتساب حجم التوفير المتوقع والدفعة الشهرية كما أنها لا تهدف إلى التسويق بقدر ما تهدف إلى كسر الضبابية التي تحيط عادة بديون البطاقات الائتمانية. القيمة الحقيقية لمثل هذه الحلول لا تُقاس بالأرقام وحدها، بل بالأثر النفسي والتنظيمي. عندما يعرف الفرد بالضبط متى ينتهي التزامه، وكم يتناقص دينه فعلياً كل شهر، يتغيّر سلوكه المالي تلقائياً.

قرار لا يبدو كبيراً لكنه فارق

في النهاية، إعادة تنظيم الديون ليست خطوة صعبة، لكنها غالباً خطوة فاصلة. كما أنها ليست خروجاً فورياً من الالتزامات، بل انتقالاً من وضع تُدار فيه الديون بردّ الفعل، إلى وضع تُدار فيه بقرار واعٍ.

بين الاستمرار في دفع أرقام مطمئنة شكلياً، أو التوقف للحظة لإعادة قراءة المشهد كاملاً، يوجد فرق كبير في النتيجة. وفي كثير من الأحيان، يكون التغيير الحقيقي هو تقليل الفائدة وتغيير طريقة السداد لا مجرد الالتزام به.

للمزيد من التفاصيل، يمكنك زيارة موقع دار التمويل www.financehouse.ae أو الاتصال على 600511114.