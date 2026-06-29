دبي تواصل استقطاب كبرى العلامات العالمية





تواصل دبي ترسيخ مكانتها واحدة من أهم المراكز التجارية العالمية وأكثرها جذباً لكبرى العلامات الدولية، مستفيدة من بيئة أعمال تنافسية، وبنية تحتية متطورة، وقوة شرائية متنامية، ما يجعلها منصة رئيسية للتوسع الإقليمي للشركات العالمية. وفي قطاع السيارات على وجه الخصوص، أصبحت الإمارة وجهة مفضلة للعلامات الجديدة التي تتطلع إلى تعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط، مستفيدة من النمو المستمر في الطلب على المركبات الذكية والمستدامة.

وفي هذا الإطار، عززت أومودا وجايكو (OMODA & JAECOO) حضورها في دولة الإمارات بافتتاح صالة عرضها الجديدة في الواحة مول على شارع الشيخ زايد في دبي، بالشراكة مع شركة أوتورن أوه جي سي لتجارة السيارات المحدودة (Autorun OJC Car Trading LLC)، الوكيل الرسمي للعلامة في دبي.

وشهد حفل الافتتاح حضور كبار المسؤولين التنفيذيين من أومودا وجايكو الإمارات، وشركة أوتورن، والواحة مول، إلى جانب نخبة من شركاء القطاع وممثلي وسائل الإعلام. وتمثل الصالة الجديدة السابعة للعلامة في دولة الإمارات، في خطوة تعكس تسارع خططها التوسعية وتأكيد التزامها بتوفير حلول التنقل الذكي لشريحة أوسع من العملاء.

وتقع الصالة على مساحة تقارب 800 متر مربع في موقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد، وتضم أحدث طرازات العلامة، من بينها OMODA C7 SHS وJAECOO J7 SHS وJAECOO J8 SHS، المزودة بتقنية النظام الهجين فائق التطور (SHS)، التي تجمع بين الأداء العالي وكفاءة استهلاك الوقود ومدى القيادة الطويل.

وتوفر الصالة تجربة متكاملة تجمع بين التقنيات الرقمية الحديثة، وعروض السيارات، والاستشارات الشخصية، بما ينسجم مع رؤية الشركة لتطوير تجربة العملاء، كما تعكس توجهها نحو توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي عبر منظومة روبوتات AiMOGA، بما يتجاوز الاستخدامات التقليدية في صناعة السيارات.

وتستعد الشركة كذلك لطرح تقنية الركن الذكي (Valet Parking Driving) أو نظام الركن فائق الذكاء في عدد من طرازاتها المستقبلية بالسوق الإماراتية، حيث تتيح التقنية للمركبة اكتشاف المواقف الشاغرة والاصطفاف تلقائياً مع تدخل محدود من السائق، اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التوسع في ظل الأداء القوي للعلامة داخل الدولة، بعدما تجاوزت مبيعاتها 5 آلاف مركبة خلال فترة قصيرة منذ دخولها السوق الإماراتية، فيما تخطت مبيعاتها التراكمية عالمياً مليون مركبة خلال ثلاث سنوات فقط، لتصبح من أسرع العلامات نمواً في صناعة السيارات عالمياً.

وقال علي جورجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أوتورن أوه جي سي للسيارات المحدودة، إن افتتاح الصالة الجديدة يمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية الشركة التوسعية، ويعكس التزامها بتقديم تجربة متطورة للعملاء في أحد أبرز المواقع التجارية في دبي، مؤكداً أن تعزيز الحضور على شارع الشيخ زايد يواكب الطلب المتزايد على حلول التنقل الذكي في الإمارة.

وأكد أن الصالة الجديدة تجسد الرؤية المشتركة مع أومودا وجايكو لإعادة صياغة تجربة اقتناء السيارات من خلال الابتكار وسهولة الوصول ومستويات الخدمة الراقية.

وتواصل أومودا وجايكو توسيع شبكتها في مختلف إمارات الدولة، مدعومة بمنظومة متكاملة لخدمات ما بعد البيع، وخطط لإطلاق مزيد من الطرازات الهجينة والتقنيات الذكية، بما يعزز مكانتها كإحدى العلامات العالمية الرائدة في مستقبل التنقل الذكي والمستدام.