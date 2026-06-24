«الإمارات دبي الوطني» يتيح حدوداً تمويلية تصل إلى 10 ملايين درهم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إحداث تطور كبير في تسهيلات التداول بالهامش، بما يتيح الآن للعملاء المؤهلين التقدم بطلب إلكتروني للحصول على حد ائتماني يصل إلى 10 ملايين درهم لزيادة قدرتهم الشرائية بشكل كبير لتداول الأسهم.

ويتيح التداول بالهامش للمستثمرين زيادة قدرتهم الشرائية عن طريق الاقتراض بضمان محافظ الأسهم الخاصة بهم بدلاً من تسييل الأسهم الحالية. وعلى الرغم من بقاء هذه الخدمة خياراً استثمارياً راسخاً، فإن هذا التحسين يبسط عملية تقديم الطلبات الرقمية مع وقت استجابة سريع، ما يمكن العملاء من الاستجابة بفعالية أكبر لتحركات السوق واغتنام الفرص المتاحة في وقتها المحدد.

وتبني هذه المبادرة الجديدة على حلول التداول بالهامش الحالية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، بما يتيح للعملاء المؤهلين الحصول على حدود تداول أعلى وتنفيذ الصفقات بشكل فوري. وبهذا التحسين، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تعزيز التزامه بتزويد عملائه بحلول استثمارية مرنة وسريعة ومدعومة رقمياً في ظل ظروف السوق المتغيرة.

تأتي الخطوة في ظل الزخم القوي الذي تشهده أسواق الأسهم الإماراتية. ففي عام 2025، سجل سوق دبي المالي ارتفاعاً بنحو 17%، وارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6%، مدعوماً بنشاط قوي في الاكتتابات العامة الأولية، ووفرة السيولة، واستمرار ثقة المستثمرين. كما ارتفع حجم التداول بالهامش في بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 100% في عام 2025، ما يعكس زيادة الطلب على حلول التمويل بالرافعة المالية السريعة والمتاحة بسهولة.

أدوات

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تواصل أسواق رأس المال الإماراتية نموها وتطورها، ويبحث المستثمرون عن أدوات تمكنهم من المشاركة بفعالية أكبر. وتأتي تسهيلات التداول بالهامش الرقمية والمتكاملة في بنك الإمارات دبي الوطني لتوفر للعملاء قوة شرائية أكبر من خلال منصة آمنة وسهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة. وتؤكد هذه الترقية في تسهيلات التداول بالهامش التزام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم تطوير السوق وتقديم حلول تلبي احتياجات المستثمرين المتغيرة».

وبتوفير تسهيلات رقمية متكاملة بهذا الحجم والسرعة، يسعى بنك الإمارات دبي الوطني إلى تقديم أفضل الخدمات المتميزة للمستثمرين وتعزيز ميزته التنافسية، بما يرسخ مكانته في مصاف أفضل شركات الوساطة العالمية والإقليمية. ويعكس هذا التطور أيضاً اهتمام بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل بالابتكار الرقمي، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتمكين المستثمرين من الحصول على التمويل السريع، الذي يمثل أمراً حاسماً في اتخاذ القرارات الاستثمارية المدروسة.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرنا تعزيز تسهيلات التداول بالهامش، ما يتيح للعملاء مرونة أكبر للوصول إلى فرص الاستثمار المتاحة من خلال تجربة رقمية سلسة. يسهم هذا الحل الجديد في دعم العملاء النشطين وذوي الملاءة المالية العالية من خلال تمكينهم من إدارة محافظهم الاستثمارية بكفاءة أكبر ومشاركة أوسع في السوق، كل ذلك ضمن منظومة بنك الإمارات دبي الوطني الموثوقة».