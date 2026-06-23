«العربية أبوظبي» تضيف حلب إلى وجهاتها في سوريا

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي مقرها أبوظبي، عن إطلاق رحلاتها المباشرة بين أبوظبي ومدينة حلب السورية ابتداءً من 7 يوليو 2026.

وستنطلق الخدمة الجديدة بمعدل 3 رحلات أسبوعياً بين مطار زايد الدولي (AUH) ومطار حلب الدولي (ALP)، ما يعزز من السفر الجوي بين الإمارات وسوريا ويوفر للمسافرين خياراً مريحاً للسفر بين المدينتين.

وتزامناً مع إطلاق الوجهة الجديدة الى مدينة حلب، ستقوم الشركة برفع وتيرة رحلاتها الحالية بين العاصمتين أبوظبي ودمشق من 4 رحلات مباشرة أسبوعياً لتصبح رحلات يومية اعتباراً من 1 يوليو 2026.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يُمثّل إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى حلب وزيادة عدد رحلاتنا إلى دمشق، خطوة استراتيجية تؤكد التزامنا المستمر بتعزيز السفر الجوي وتقديم حلول سفر مريحة وذات قيمة مضافة لعملائنا. وتعكس هذه الخطوة الطلب المتنامي على السفر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا، وتؤكد جهودنا المستمرة في دعم الروابط التجارية والسياحية والثقافية بين البلدين».

وكانت «العربية للطيران» قد أعلنت مطلع هذا الشهر استئناف رحلاتها المباشرة إلى حلب انطلاقاً من مطار الشارقة الدولي. وبذلك تواصل الشركة تعزيز الربط الجوي بين دولة الإمارات وسوريا، موفرة للمسافرين خيارات أوسع وتجربة سفر أكثر مرونة.

وتشغل «العربية للطيران» أسطولاً حديثاً يتألف بالكامل من طائرات إيرباص A320 وA321، ذات الممر الواحد الأكثر مبيعاً في العالم، وتوفر الشركة تجربة سفر متميزة مع خدمة «SkyTime»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم، بالإضافة إلى قائمة «SkyCafe» التي تضم مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة بأسعار مدروسة. كما يمكن للمسافرين الاستفادة من برنامج الولاء «AirRewards»، الأكثر سخاءً في المنطقة.