19.7 مليون رحلة في يوم واحد.. الصين تسجل ذروة سفر خلال عطلة عيد قوارب التنين

سجّلت الصين مستوى قياسياً جديداً في حركة السفر بالسكك الحديدية مع انطلاق عطلة عيد قوارب التنين، بعدما تجاوز عدد رحلات الركاب 19.7 مليون رحلة خلال يوم واحد، في مؤشر يعكس قوة الطلب المحلي واستمرار تعافي قطاع النقل والسياحة في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وأعلنت المجموعة الوطنية الصينية للسكك الحديد أن شبكة القطارات على مستوى البلاد تعاملت مع نحو 19.73 مليون رحلة ركاب يوم الجمعة، وهو اليوم الأول من عطلة العيد، فيما دفعت الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين السلطات إلى تشغيل 1028 قطاراً إضافياً لتلبية الطلب المتنامي على التنقل بين المدن الرئيسية.

وتصدّرت مدن بكين وقوانغتشو وتشنغدو وهانغتشو وشنغهاي قائمة الوجهات الأكثر استقطاباً للمسافرين خلال فترة العطلة، مع تركيز الجهات المشغلة على تعزيز الخدمات المقدمة للركاب وتنظيم فعاليات ثقافية داخل المحطات والقطارات لإضفاء أجواء احتفالية على الرحلات.

كما كشفت الشركة عن بيع 51.59 مليون تذكرة قطار عبر منصة الحجز الرسمية «12306» حتى صباح الجمعة، ما يعكس الزخم الكبير الذي تشهده حركة السفر الداخلية خلال المناسبة التقليدية.

ويُعد عيد قوارب التنين، المعروف محلياً باسم «دوانوو»، أحد أبرز الأعياد التقليدية في الصين، إذ تمتد عطلة هذا العام ثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد، وتشهد عادة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التنقل والسياحة والاستهلاك المحلي.

وتأتي هذه الأرقام بعد أداء قوي لقطاع السكك الحديدية الصيني خلال الأشهر الأولى من العام، ما يعزز مؤشرات تعافي الطلب الاستهلاكي وتحسن النشاط الاقتصادي المرتبط بالسفر والخدمات، في وقت تواصل فيه الصين الاستثمار في توسيع وتحديث أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة في العالم.