«أراضي دبي» تتوج بذهبية «الذكاء الاصطناعي العالمية 2025» تقديراً لريادتها الرقمية

عززت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مكانتها إحدى الجهات الحكومية الرائدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بعد فوزها بجائزة «الذكاء الاصطناعي العالمية 2025» (الفئة الذهبية) التابعة لمجموعة دبي للجودة، تقديراً لنجاحها في تطوير الخدمات العقارية وتحسين كفاءة العمليات وتعزيز تجربة المتعاملين، بما يدعم التحول الرقمي ويرسخ تنافسية القطاع العقاري في الإمارة.

وتعد الجائزة من أبرز المبادرات المتخصصة في تكريم المؤسسات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، حيث تستند معاييرها إلى أفضل الممارسات والنماذج العالمية في التميز المؤسسي والابتكار، وتهدف إلى إبراز الجهات التي توظف الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية وتسريع وتيرة التطور والنمو المستدام.

وتسلم عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الجائزة خلال الحفل الرسمي الذي أقيم تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ويجسد هذا التكريم نجاح دائرة الأراضي والأملاك في دبي في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة عملها وخدماتها الرقمية، بما يسهم في تطوير خدمات أكثر كفاءة وسرعة وموثوقية، وتعزيز الشفافية واتخاذ القرار المبني على البيانات، بما يواكب تطلعات المتعاملين واحتياجات السوق العقاري المتنامية.

وتؤكد الدائرة أن هذا الإنجاز يعكس تبنيها أحدث التقنيات وتوظيفها لتطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة واستدامة، كما يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي جعلت من الابتكار والتحول الرقمي ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي وريادتها العالمية. كما تتعامل الدائرة مع الذكاء الاصطناعي باعتباره ممكناً إستراتيجياً لإعادة تصميم الخدمات وتطوير تجربة المتعاملين وتحسين كفاءة العمليات، بما يتيح تقديم خدمات أكثر استباقية وسلاسة.

وتواصل «أراضي دبي» الاستثمار في الحلول الذكية والبيانات المتقدمة لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، بما يسهم في بناء قطاع عقاري أكثر مرونة واستدامة وجاهزية للمستقبل وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الابتكار العقاري والتحول الرقمي.