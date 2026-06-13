«فلاي دبي» تحصد 3 ألقاب في حفل جوائز إنجازات الطيران 2026

فازت فلاي دبي بـ 3 جوائز خلال الحفل السنوي لجوائز إنجازات الطيران الذي أقيم الليلة الماضية بدبي. ونالت الناقلة لقب «شركة طيران العام»، كما حازت على «جائزة الريادة لإطلاق خدمة جديدة متميزة» و«جائزة أفضل استراتيجية لتطوير المواهب والقوى العاملة في شركات الطيران».

وتسلم الجوائز نيابة عن الناقلة كل من فرانسوا أوبرهولز، الرئيس المالي في «فلاي دبي»، وراميش أنانثارامان، نائب الرئيس الإقليمي لإدارة الإيرادات وفعالية الأعمال، ومحمد حسن، نائب أول للرئيس لخدمات المطار والشحن، ومناور الحاج، مدير أول إدارة التطوير والتوظيف والتدريب، كما حضر الحفل نخبة من المعنيين بقطاعي السفر والطيران.

وتأتي الجوائز تقديراً لاستثمارات الناقلة المستمرة في كوادرها البشرية وعروض منتجاتها وقدراتها الداخلية، فضلاً عن جهودها الرامية إلى تعزيز الربط الجوي وتقديم تجربة سفر متميزة لمتعامليها.

تجربة المتعاملين

وقال فرانسوا أوبرهولز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «فلاي دبي»: «سعداء بهذا التكريم واختيارنا (شركة طيران العام) والحصول على هذا التقدير لاستثماراتنا المستمرة في كوادرنا وخدماتنا. لقد عملنا خلال عام 2025 على تعزيز تجربة المتعاملين في كل من درجة الأعمال والدرجة السياحية، من خلال التحسينات التي أدخلناها الهادفة إلى توفير الراحة لمسافرينا في كل مراحل الرحلة.

كما واصلت الناقلة تميزها الكبير في الاستثمار في مجالات التوظيف والتدريب وتطوير القدرات الداخلية لدعم طموحاتنا للنمو على المدى الطويل. ومع طلبيات الطائرات الأخيرة التي أعلنا عنها خلال معرض دبي للطيران 2025، فإننا في وضع ممتاز للمضي قدماً في المرحلة التالية من التوسع بالتزامن مع نمو أسطولنا وشبكة وجهاتنا».

وأضاف أوبرهولتزر: «تُعد هذه الجوائز انعكاساً مباشراً للعمل الجاد والتفاني الذي تبذله فرق العمل في فلاي دبي. لقد ارتكز نموذج أعمالنا دائماً على المرونة والابتكار بفضل الاستثمار المتزامن في كوادرنا عبر برامج تدريبية متطورة، والارتقاء بتجربة المسافرين، سواء على الأرض أم في الأجواء، ونحن نواصل فتح آفاق جديدة في الأسواق التي تفتقر إلى خدمات الربط الجوي وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران».

وعززت «فلاي دبي» قدراتها الداخلية من خلال إطلاق برنامج تدريب الطيارين المبتدئين وبرنامج التدريب في مجال صيانة وهندسة الطائرات، ومبادرات تطوير القيادة. كما أعلنت الناقلة عن بدء الأعمال الإنشائية لمركز صيانة الطائرات التابع لها في منطقة «دبي الجنوب».

وشملت التحسينات الإضافية على الخدمات التي أطلقتها فلاي دبي للمتعاملين تجديد وافتتاح متاجر جديدة للسفر في كل من دبي والشارقة، تلا ذلك تطوير تجربة السفر على الدرجة السياحية، والإعلان عن اختيار «ستارلينك» شريكاً لخدمات الاتصال والإنترنت على متن الطائرات.