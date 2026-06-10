نجوم الفن والرياضة يزينون الافتتاح في مكسيكو سيتي

دبي – إيهاب زهدي

تتجه أنظار العالم إلى مدينة مكسيكو سيتي، التي تستعد لاحتضان حفل الافتتاح الرسمي لبطولة كأس العالم 2026، في حدث استثنائي يجمع بين كرة القدم والموسيقى والثقافة، ويشكل الانطلاقة الرسمية لأكبر نسخة في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخباً.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن مشاركة نخبة من النجوم العالميين في مراسم الافتتاح، التي ستقام على أرضية ملعب مكسيكو سيتي، قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا، وسط حضور جماهيري ضخم، وترقب عالمي واسع.

وسيؤدي النجم المكسيكي الشهير أليخاندرو فرنانديز النشيد الوطني المكسيكي، فيما تتولى النجمة الجنوب أفريقية تايلا أداء النشيد الوطني لبلادها، في لحظة رمزية، تعكس وحدة الشعوب عبر كرة القدم، كما تشارك الممثلة والمنتجة المكسيكية الأمريكية سلمى حايك، بصفتها سفيرة لكأس العالم 2026، حيث ستوجه رسالة ترحيب إلى الجماهير القادمة من مختلف أنحاء العالم، احتفاء بروح اللعبة الأكثر شعبية على وجه الأرض.

وفي الجانب الفني سيشهد الحفل عرضاً استثنائياً، يجمع نجمي الموسيقى اللاتينية جيه بالفين وريان كاسترو، بعد النجاح الكبير، الذي حققاه في أعمالهما المشتركة مؤخراً، ليقدما واحدة من أبرز فقرات الأمسية الافتتاحية.

ولن يقتصر المشهد على هؤلاء فقط، إذ سيحضر ألبوم كأس العالم 2026 الرسمي من خلال عروض فنية، يقدمها عدد من أشهر نجوم الموسيقى العالمية، يتقدمهم شاكيرا، وبيليندا، وبورنا بوي، وداني أوشن، إلى جانب فرق مانا، ولوس أنجلوس أزولز، وليلى داونز.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الافتتاح في الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، بينما تفتح أبواب الملعب قبل أربع ساعات من صافرة البداية، مع برنامج ترفيهي متكامل، يتضمن عروضاً تفاعلية وجوائز وأنشطة جماهيرية متنوعة.

وتحمل المكسيك شرف افتتاح البطولة التاريخية، التي تقام للمرة الأولى في ثلاث دول، لتدشن سلسلة من الاحتفالات الافتتاحية، التي ستتواصل لاحقاً في المدن المستضيفة عبر أمريكا الشمالية.

وينتظر أن يشكل الحفل مزيجاً فريداً من الشغف الكروي والإبداع الفني، في بداية رحلة تمتد حتى 19 يوليو المقبل، حيث يسعى العالم للاحتفاء بلعبة تجمع الشعوب والثقافات تحت راية كأس العالم.