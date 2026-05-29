الإمارات الأولى عالمياً في نمو تركز مواهب الذكاء الاصطناعي

تصدّرت الإمارات عالمياً نمو تركز مواهب الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2025، بحسب بيانات «لينكدإن» الواردة في تقرير مؤشر ستانفورد للذكاء الاصطناعي 2026، الصادر عن معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي.

ووفق التقرير، ارتفع تركز مواهب الذكاء الاصطناعي في الإمارات بنسبة 121% خلال الفترة المذكورة، في أعلى معدل نمو عالمياً، تلتها الهند بنسبة 120%، ثم السعودية بنسبة 113%.

ويشير المؤشر إلى التغير في حصة أصحاب المهارات والوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بين أعضاء «لينكدإن» في كل منطقة جغرافية.

وجاءت قبرص في المرتبة الرابعة بنسبة نمو بلغت 112%، تلتها البرتغال بنسبة 111%، ثم إندونيسيا بنسبة 108%، والبرازيل بنسبة 107%. كما ضمت القائمة آيسلندا بنسبة 93%، وأوروغواي بنسبة 90%، والدنمارك بنسبة 89%.

وتعكس هذه النتائج تسارع توسع المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وجاذبية الإمارات في استقطاب الكفاءات، وتوسيع الوظائف التقنية، ودفع العاملين إلى اكتساب مهارات جديدة في مجالات البيانات والخوارزميات والتطبيقات الذكية.