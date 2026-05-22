«الفجيرة الوطني» يطلق موقعه الإلكتروني الجديد للخدمات المصرفية الإسلامية

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد للخدمات المصرفية الإسلامية، في خطوة تعكس مواصلة البنك لمسيرته في التحول الرقمي والتزامه بتقديم حلول مصرفية إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وسهلة الوصول، لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء الإمارات.

وتقدم المنصة الجديدة تجربة رقمية متطورة ترتقي بمعايير سهولة التصفح وإمكانية الوصول عبر مختلف الأجهزة، بما ينسجم مع تطلعات العملاء نحو تجربة مصرفية أكثر سلاسة وكفاءة. كما يوفر الموقع واجهة رقمية حديثة تتيح للعملاء استكشاف خدمات ومنتجات بنك الفجيرة الوطني الإسلامية بسهولة ووضوح، ضمن تجربة استخدام سلسة تعكس التزام البنك بالابتكار وتعزيز التجربة الرقمية للعملاء.

ويمثل الإطلاق خطوة استراتيجية جديدة ضمن جهود بنك الفجيرة الوطني المستمرة لتعزيز قدراته الرقمية وتوسيع نطاق خدماته المصرفية الإسلامية. ومن خلال واجهة رقمية حديثة تركز على احتياجات العملاء وتطلعاتهم، يجسد الموقع التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية متطورة تجمع بين الابتكار الرقمي ومبادئ التمويل الإسلامي، بما يعزز سهولة الوصول للخدمات ويرتقي بتجربة العملاء عبر مختلف القنوات الرقمية

ويتيح الموقع للعملاء الوصول إلى مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية الإسلامية المصممة لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، بما يشمل الحسابات الإسلامية، وحلول التمويل، والتمويل الشخصي وتمويل المنازل، إلى جانب الحلول الاستثمارية. كما يسلط الضوء على خدمات حسابات «إن بي إف السامي» والخدمات المصرفية، إضافة إلى مجموعة من الأدوات الرقمية وخدمات الدعم المصممة لتوفير تجربة مصرفية أكثر سهولة وكفاءة في إدارة المعاملات اليومية

رحلة رقمية

وتم تطوير المنصة وفق نهج يضع العملاء في صميم التجربة، لتوفير رحلة رقمية متكاملة تتيح للعملاء الوصول إلى المعلومات واستكشاف الحلول والتفاعل مع البنك بكفاءة ومرونة عبر مختلف القنوات الرقمية. وتعكس التجربة المطورة التزام بنك الفجيرة الوطني المستمر بالارتقاء بمعايير سهولة الاستخدام وتعزيز التفاعل الرقمي ضمن منظومته المصرفية المتكاملة

ومن خلال التكامل السلس مع المنظومة المصرفية الشاملة لبنك الفجيرة الوطني، تدعم المنصة العملاء عبر الخدمات المصرفية الشخصية، وخدمات الأعمال، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الإسلامية، بما يضمن تجربة رقمية مترابطة ومتسقة تعكس تكامل خدمات البنك وتنوع حلوله المصرفية.