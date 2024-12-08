"البنك الدولي": 100 مليار دولار لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية

أعلنت مجموعة البنك الدولي، عن مستوى قياسي من المساهمات بلغ 100 مليار دولار لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهو ما يمثل علامة فارقة في جهود التنمية العالمية.

ويعمل البنك الدولي إلى جانب هذا التمويل القياسي، على تبسيط وتيسير أنشطة وبرامج وعمليات وإجراءات المؤسسة وتسريع وتيرتها، مما أدى إلى خفض عدد المقاييس والالتزامات الخاصة بالسياسات بمقدار النصف، ومنح البلدان المتعاملة معها مزيدا من الحرية لتحديد وصياغة أولويات التنمية لديها.

ويأتي هذا الإعلان تتويجاً لجهد استمر عاماً كاملا لتجديد موارد المؤسسة، وقد أشاد أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي بهذه الجهود، في رسالة مفتوحة إلى المانحين والبلدان والجهات المتعاملة مع البنك وأصحاب المصلحة والشركاء.

وتحدد هذه الرسالة رؤية لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد المتزايدة لتحقيق النواتج التي من شأنها إحداث النقلة النوعية المطلوبة.