3.26 تريليونات دولار احتياطيات النقد الأجنبي بالصين بنهاية نوفمبر

بلغت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، أكثر من 3.26 تريليونات دولار أمريكي حتى نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 4.8 مليارات دولار أو 0.15% عن الشهر السابق.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، نقلا عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي الصينية، أن الزيادة ترجع إلى قوة مؤشر الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الأصول المالية العالمية.

وأشارت الإدارة إلى أن ارتفاع الاحتياطيات يرجع إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك عمليات تحويل العملات، والتغيرات في أسعار الأصول.

وقالت إن الانتعاش الاقتصادي المتسارع للصين وتحسن ثقة السوق ساعدا في الحفاظ على نطاق مستقر لاحتياطيات النقد الأجنبي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني أن احتياطيات الذهب في البلاد شهدت أيضا ارتفاعا طفيفا، حيث وصلت إلى ما يقرب من 73 مليون أوقية بحلول نهاية نوفمبر، ارتفاعا من 72.8 مليون أوقية في أكتوبر الماضي.