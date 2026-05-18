مجموعة تدوير و"ساحة الخيل" توقّعان مذكرة تفاهم لتطوير إطار إدارة نفايات متخصص

وقعت مجموعة تدوير مذكرة تفاهم مع ساحة الخيل، لإعداد إطار عمل متخصص ومتكامل لإدارة نفايات المنشآت الفروسية والترفيهية، بما يوسّع نطاق أجندة الاقتصاد الدائري إلى مختلف القطاعات في إمارة أبوظبي. وسيجري بموجب هذه الشراكة تقييم شامل لأنواع النفايات الناتجة عن مرافق ساحة الخيل، وتطوير مسارات مخصصة، للتعامل معها بمسؤولية ومعالجتها واسترداد الموارد منها.

تنتج مرافق الفروسية والأنشطة الترفيهية مزيجًا متنوعًا من النفايات ذات طبيعة خاصة؛ إذ تشمل كميات كبيرة من الفضلات العضوية والزراعية الناتجة عن العمليات اليومية، فضلاً عن النفايات الإدارة التشغيلية للمرافق، ونفايات الفعاليات وسابقات الخيل. وتستلزم كل فئة من هذه الفئات مسارات مخصصة للجمع والمعالجة والاسترداد تواكب طبيعتها، وهو ما تعجز الأطر التقليدية لإدارة النفايات في الغالب عن التعامل معه.

وبهذه المناسبة، قال إتيان بيتيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: "تعكس شراكتنا مع ساحة الخيل، إحدى أبرز المنشآت الرياضية والترفيهية في الإمارة، التزام مجموعة تدوير بجهودها المكرسة لإدماج كافة القطاعات في منظومة الاقتصاد الدائري في أبوظبي. وسنعمل معًا على تقييم لعمليات التشغيلية اليومية لمرافق الساحة، وتصميم إطار لاسترداد الموارد يدعم مستهدف الإمارة بتحويل 80% من النفايات بعيدًا عن المكبات بحلول عام 2031. ونتطلع من خلال ذلك إلى إرساء معايير واضحة لسبل دمج المنشآت المتخصصة في منظومة الاقتصاد الدائري بأبوظبي بما يعزز مستهدفات المنظومة."

من جهته، قال سعادة علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق، الرئيس التنفيذي لساحة الخيل: "تسهم شراكتنا مع مجموعة تدوير في ترسيخ ممارسات إدارة النفايات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد كجزء أساسي من أعمالنا في ساحة الخيل. ونعمل معاً على تطوير حلول منظمة وقابلة للتوسع، بما يدعم تحقيق رؤيتنا للاستخدام المسؤول للموارد. بما يؤكد أن الاستدامة تمثل محوراً رئيسياً في طريقة عملنا."

تشكل هذه المذكرة نموذجًا واعدًا للتعاون بين المؤسسات من القطاعات المختلفة، والعمل المشترك لاستكشاف آفاق الفرص المعززة للقيمة التشغيلية والبيئية، وذلك عبر دمج الخبرات المتنوعة والإمكانات المتخصصة في قطاع إدارة النفايات وقطاع الرياضة والترفيه، بما يدعم أولويات أجندة أبوظبي للاستدامة والاقتصاد الدائري. كما تعكس نهجًا عمليًا مرجعيًا في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري ضمن مختلف البيئات المؤسسية والأنشطة الاقتصادية، من خلال دمج ممارسات إدارة النفايات المسؤولة واسترداد الموارد في العمليات اليومية.

نبذة عن مجموعة تدوير

تعد مجموعة تدوير، التابعة للشركة القابضة "ADQ" ومقرها أبوظبي، من الجهات الرائدة في تعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات ووضع معايير جديدة للاقتصاد القائم على التدوير، إذ تنطلق رؤيتها الاستراتيجية من إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، عبر تعظيم الاستفادة من النفايات بوصفها مورداً ذا قيمة.

وبصفتها الجهة المسؤولة حصرياً عن إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، تلتزم مجموعة تدوير بتبني أحدث التقنيات وعقد الشراكات الاستراتيجية الداعمة لأهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة، والعمل على تحقيق هدفها المتمثل في تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن المرادم بحلول عام 2031.

وفي عام 2025، أطلقت المجموعة خدمة "تجميع" لتكون منظومة متطورة عالمية المستوى في مجال جمع النفايات المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الإسهام في بناء مستقبل أنظف وأكثر استدامة في الإمارة.

وبالإضافة إلى التزامها بخدمة إمارة أبوظبي، تمتلك مجموعة تدوير طموحات دولية واسعة، وتسعى إلى تحقيق إسهامات مؤثرة في مجال إدارة النفايات المستدامة خارج دولة الإمارات أيضاً.