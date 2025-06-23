ميركاتو يقدم عروضاً ترويجية وتجارب عائلية خلال مفاجآت صيف دبي

تنطلق فعاليات مفاجآت صيف دبي في ميركاتو وتاون سنتر جميرا، في الفترة ما بين 27 يونيو ولغاية 31 أغسطس، إذ يستمتع الزوار بصيف لا يُنسى، حافل بالإثارة، الترفيه، والجوائز الأسبوعية الكبرى والقيمة.

يقدّم ميركاتو هذا العام جدولاً غنياً بالعروض الترويجية والتجارب العائلية الممتعة، تتضمن خصومات حصرية على أبرز العلامات التجارية، وعروضاً ترفيهية يومية، وفرصاً للفوز بجوائز نقدية وجوائز كبرى قيّمة.

ومن أبرز فعاليات الموسم، عودة زحليقة ميركاتو الشهيرة المجانية بحلّة جديدة، حيث يمكن للزوار الاستفادة من خدمة «المسار السريع»، عبر الحجز المسبق، من خلال تطبيق بريفيليج بلاس، لتجاوز الطوابير، والانطلاق مباشرة في أجواء المتعة والتشويق.

كما يقدّم المول عروض السيرك المجانية يومياً، التي تضفي أجواء من البهجة والمرح لجميع أفراد العائلة، إلى جانب مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال، وورش العمل المميزة.

أما عشّاق التسوّق، فبإمكانهم الاستفادة من فرصة ذهبية للفوز بجوائز نقدية كبرى، حيث يحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر، يومياً، على فرصة الدخول في سحب أسبوعي على جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى، وهي سيارة T1 جيتور.