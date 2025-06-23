تعاون بين «Greatlist» وكلية دبي للسياحة لتقديم منحة سنوية للمواهب الطموحة

أبرم «Greatlist»، دليل المطاعم العالمي، شراكة طويلة الأمد مع كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لتشجيع ودعم الجيل القادم من خبراء عالم الضيافة. في إطار هذا التعاون، سيتأهل الطلاب المتميزون لمنحة “Greatlist”، والتي يقدّمها ألكسندر سيسوف، مؤسس الدليل، سنوياً لدعم طموحاتهم وصقل مواهبهم في مجال الطهي.

تحتفي هذه المنحة بالتميز الأكاديمي والإبداع والشغف والتفاني في مهنة الطهي، على أن يتم منحها للطلبة المسجّلين حالياً في دورة فنون الطهي في كلية دبي للسياحة لهذه المنحة، وللطلاب الذي يقومون بالتسجيل في الدورة في المستقبل.

سيتم تقديم منحة دراسية لسنة كاملة لطالب متميز من كلية دبي للسياحة للالتحاق بدبلوم فنون الطهي، بينما سيحصل طالب آخر موهوب على منحة دراسية بنسبة 50%. كما سيقوم دليل «Greatlist» بتمويل هذه المنحة مباشرة، مما يعكس التزاماً طويل الأمد برعاية المواهب في المنظومة العالمية لفنون الطهي. تُساهم هذه الشراكة مع «GreatList» بإعداد طلاب فنون الطهي لخوض تجارب عملية في سوق العمل، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في أحد أسرع القطاعات نمواً في العالم.

وقال ألكسندر سيسويف، مؤسس «GreatList»: «تجسّد هذه المبادرة رؤيتنا لما ينبغي أن يحققه أي دليل حديث للمطاعم، فالأمر لا يقتصر على الاحتفاء بأفضل المطاعم اليوم، بل بالاستثمار في أفراد سيُحددون معايير التميز غداً. دعم المواهب الشابة في مجال الطهي اليوم يعني إطلاق عشرة مطاعم مميزة، إن لم يكن عشرين أو ثلاثين مطعم استثنائي، في المستقبل.»

ومن جهتها، صرّحت إلهام بلوكي، مدير التعلم التجريبي لدى كلية دبي للسياحة: «تعكس هذه الشراكة مع “Greatlist” التزامنا بتقديم منهاج تعليمي بأرقى المعايير العالمية في مجال الضيافة. يدعم هذا التعاون رسالتنا في رعاية وتمكين الجيل القادم من المتخصصين في قطاع الضيافة، ويتماشى مع الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. تؤكد منحة «GreatList» من ألكسندر سيسوف تقديرنا لتميز طلبتنا أكاديمياً وشغفهم وحرصنا على تزويدهم بالمهارات وآليات بناء الثقة اللازمة للتفوق في قطاع يشهد المزيد والمزيد من المنافسة والابتكار.»

كلية دبي للسياحة كلية مهنية عالمية المستوى تُقدم دورات شهادة ودبلوم متقدم بدوام كامل في السياحة والضيافة وفنون الطهي والفعاليات. يُؤكد هذا التعاون الاستراتيجي بين «Greatlist» الرؤية المشتركة لتمكين المواهب الشابة والارتقاء بمعايير قطاع الضيافة.