حصة البنوك الإسلامية من الائتمان المصرفي 22% بنهاية أغسطس

ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك الإسلامية خلال شهر أغسطس الماضي 1% على أساس شهري إلى 469 مليار درهم، فيما بلغت نسبة النمو منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي 9.3%، فيما بلغت نسبة نمو الائتمان لدى البنوك التقليدية 0.4% على أساس شهري و5.2% منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس.

ووفق المؤشرات المصرفية حسب نوع المصارف "تقليدية وإسلامية" الصادرة اليوم عن المصرف المركزي، فقد بلغت حصة البنوك الإسلامية من إجمالي الائتمان المصرفي كما في نهاية أغسطس نحو 22.19%.

وبلغت حصة البنوك الإسلامية من إجمالي الأصول المصرفية نحو 17.42% بواقع 762.7 مليار درهم، وذلك مقابل 3.615 تريليونات للمصارف التقليدية، وبلغ إجمالي أصول المصارف تقليدية وإسلامية مجتمعة نحو 4.378 تريليونات درهم.

ونمت ودائع البنوك الإسلامية خلال أغسطس 1% على أساس شهري إلى 552.9 مليار درهم، فيما بقيت ودائع البنوك التقليدية عند 2.187 تريليون درهم نهاية الشهر المذكور.

وبلغت قيمة استثمارات البنوك الإسلامية في نهاية أغسطس 151.4 مليار درهم بنمو بلغ 0.5% على أساس شهري، و14.1% منذ بداية العام، وتوزعت بواقع 18.2 مليار درهم في سندات الدين، و2.4 مليار درهم في الأسهم و119.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و11.2 مليار درهم في استثمارات أخرى.

أما استثمارات البنوك التقليدية فقد بلغت 551.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته2.1% على أساس شهري و9.8% منذ بداية العام الجاري، وتوزعت بواقع 282.4 مليار درهم في سندات الدين، و14.5 مليار في الأسهم و215.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و39.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.

ووفق المؤشرات بحسب الإمارة، بلغت أصول بنوك أبوظبي 2.108 تريليون درهم، وأصول بنوك دبي 1.926 تريليون درهم، وأصول بنوك الإمارات الأخرى 343.2 مليار درهم.

وبلغت قيمة ائتمان بنوك أبوظبي 992.3 مليار درهم وبنوك دبي 940.5 مليار درهم، و180.1 مليار درهم لائتمان البنوك في الإمارات الأخرى.

ووصلت ودائع بنوك أبوظبي إلى 1.251 تريليون درهم نهاية أغسطس الماضي، وودائع بنوك دبي إلى 1.263 تريليون درهم، فيما بلغت ودائع بنوك الإمارات الأخرى 226.4 مليار درهم.