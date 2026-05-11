عبدالرحمن آل صالح: «البيان» أبرز المؤسسات الصحفية في المنطقة

أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن مرور 46 عاماً على تأسيس صحيفة «البيان» يمثل مناسبة تستحق الاحتفاء بمسيرة إعلامية متميزة أسهمت، على مدى أكثر من أربعة عقود ونصف، في مواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، ونقل الإنجازات التنموية والاقتصادية إلى القرّاء بكل مهنية وموضوعية.

وأشار معاليه إلى أن صحيفة «البيان» رسخت مكانتها بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الصحفية في المنطقة، بفضل التزامها بالمعايير المهنية العالية، ودورها الفاعل في توثيق مسيرة التنمية، وتسليط الضوء على المبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي تعزز تنافسية دبي ومكانتها العالمية.

وأضاف أن الدائرة تقدر الدور الإعلامي المسؤول الذي تضطلع به الصحيفة في دعم جهود الجهات الحكومية، ورفع الوعي المجتمعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

واختتم معاليه بتقديم أصدق التهاني إلى أسرة «البيان»، راجياً لها دوام النجاح والتوفيق، ومواصلة رسالتها الإعلامية الوطنية بكل تميز واقتدار.