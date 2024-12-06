ثاني أيام أسبوع أبوظبي للأعمال يستعرض أحدث التوجهات العالمية

شهدت فعاليات اليوم الثاني من أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جلسات حوارية، والإعلان عن عدد من الاستراتيجيات التي تدعم نجاح ونمو قطاع الأعمال. واستعرضت فعاليات اليوم الثاني، أحدث توجهات الأعمال، مع التركيز على قطاعات رئيسة، مثل الصناعة والشركات العائلية وريادة الأعمال. وقدم قادة القطاع ورواد الأعمال من حول العالم رؤى قيّمة للشركات وقادة الأعمال والحضور.

قمة الصناعة والتصنيع

وانطلقت القمة العالمية للصناعة والتصنيع بكلمات رئيسة، ألقاها أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ولومي شو رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو». وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة رئيسة للعميد سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، سلّط خلالها الضوء على التزام الإمارات بالسلامة الصناعية.

وناقش خبراء من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وشركة سيمنس للطاقة، استراتيجيات النمو الصناعي والاستثمار في الإمارات، خلال جلسة حوارية بعنوان «اصنع في الإمارات: منظومة مستعدة للمستقبل».

إعلان مبادئ

وأطلقت القمة العالمية للصناعة والتصنيع رسمياً، إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية، الأول من نوعه في العالم، وذلك خلال جلساتها اليوم في «أدنيك» أبوظبي، بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال. وحظي الإعلان بإجماع ودعم كبار القادة والخبراء والمسؤولين في القطاع الصناعي من مختلف أنحاء العالم، ليسهم بذلك في تحديد معايير عالمية جديدة للسلامة والاستدامة في القطاع الصناعي.

منصة رقمية للتجارة الخارجية

من ناحية أخرى، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، منصة المعلومات التجارية الرقمية (TIP) الأكثر تطوراً في المنطقة، كجزء من منظومة التكامل التقني المتطور لقطاع التجارة الخارجية في الإمارة، والذي يوظف أرقى الخدمات الرقمية والمعلوماتية، لتمكين المصدرين المحليين في الإمارة وعبرها. وتهدف المنصة إلى تزويد الشركات المحلية بحلول رقمية ومعلومات متكاملة، لتيسير إجراءات التصدير والاستيراد، ما يسهم في تعزيز الشفافية، وتقليل التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية. جاء إطلاق المنصة، بالتعاون مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وبوابة المقطع الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي.

هوية جديدة

وشهد أسبوع أبوظبي للأعمال، الكشف عن الهوية المؤسسية الجديدة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، التي تعكس جوهر المرحلة الجديدة من التطور، ممثلةً برؤية طموحة وجريئة للمستقبل. ويعزز «نجم الشمال» في الشعار الجديد، دور الغرفة في إرشاد وتوجيه الشركات نحو النجاح والتقدم، وتمكين وتحفيز مجتمع الأعمال، كما تعكس الهوية الجديدة رحلة تطور الغرفة المستمر عبر السنوات، والتزامها في تقديم قيمة معززة واستثنائية لأعضائها من الشركات والمؤسسات. كما كشفت الغرفة عن خارطة طريق للثلاث سنوات القادمة 2025 - 2027، في خطوة تهدف إلى توفير منظومة أعمال مزدهرة ومرنة ومتنوعة، تعزز الابتكار، وتدفع ريادة الأعمال في أبوظبي.

«مجلس الشركات العائلية»من ناحية أخرى، أعلنت الغرفة إطلاق «مجلس الشركات العائلية»، في خطوة نوعية، تعزز من منظومة الخدمات الاستراتيجية التي تقدمها الغرفة للأعضاء من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وليكون منصة وجهة رئيسة للشركات العائلية في أبوظبي. ويهدف المجلس إلى تعزيز استدامة قطاع الشركات العائلية في إمارة أبوظبي، ونموه وازدهاره عبر الأجيال، بوصفه جزءاً رئيساً من الهيكل الاقتصادي، ومنظومة أعمال القطاع الخاص بالإمارة.

من جانبه، أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن تفاصيل استراتيجيته الجديدة، وإطلاق «مُزنُ هب»، وذلك أثناء جلسة عقدها ضمن مشاركته في أسبوع أبوظبي الأول للأعمال 2024، ليؤكد التزامه الراسخ بتنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

استلهمت الاستراتيجية ركائزها الأساسية من رؤية القيادة الرشيدة، وأهداف اقتصاد الصقر، الذي يمثل نموذجاً لتحقيق التوازن بين توظيف التكنولوجيا المتقدِّمة، وتحقيق أهداف الاستدامة والنمو الاقتصادي، وتعزيز تحوّل أبوظبي إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام. وتركز الاستراتيجية على اعتماد نموذج تشغيلي مستدام، من خلال إطلاق مركز «مزن»، الذي يجسد مفهوماً مبتكراً، من شأنه أن يوسع نطاق خدمات الصندوق كماً ونوعاً، حيث يوظف الذكاء الاصطناعي، لضمان بناء منظومة متطورة متكاملة، توفر لرواد الأعمال الموارد والبرامج والتقنيات المتخصصة، التي تعزز إمكانات مشاريعهم، وفرص نجاحها واستدامتها.