«الإمارات الإسلامي» و«فيزا» يجددان شراكتهما الاستراتيجية

أعلن مصرف «الإمارات الإسلامي»، وفيزا، عن تجديد شراكتهما لسنوات عدة. ويؤكد تمديد هذه الشراكة الممتدة على القيم المشتركة التي تجمعهما والمتمثلة في توفير منتجات وحلول مبتكرة تركز على المتعاملين وتعزيز المدفوعات الرقمية في المنطقة.

وبموجب اتفاقية الشراكة، ستحصل فيزا على الحق الحصري في جميع البطاقات الائتمانية الصادرة عن «الإمارات الإسلامي».

وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يسعدنا تجديد وتطوير شراكتنا الاستراتيجية مع فيزا، مما يمكّن المصرف من الاستمرار في تعزيز عروضه القيمة التي يقدمها للمتعاملين من خلال منتجات الدفع الفريدة والمبتكرة. لقد قدم «الإمارات الإسلامي» على مر السنوات الماضية، وبدعم من تعاوننا الطويل مع فيزا، تجربة دفع متميزة وآمنة للمتعاملين. وقد مكنتنا الشراكة من تقديم حلول مبتكرة، وتعزيز أمن المدفوعات، وتوفير راحة لا مثيل لها، ما يعزز التزامنا بتلبية الاحتياجات المتطورة للمتعاملين».

من جانبها، قالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة: «تفخر Visa بتجديد شراكتها المثمرة مع «الإمارات الإسلامي»، وبعد حصولنا على الحق الحصري في جميع البطاقات الائتمانية الصادرة عن المصرف لفترة جديدة، سنواصل تقديم الدعم لـ «الإمارات الإسلامي» لتوفير حلول وعروض ائتمانية متميزة لحاملي البطاقات الائتمانية من متعاملي المصرف. ونتطلع للتعاون والعمل معاً لإطلاق تجارب دفع أكثر أماناً وابتكاراً، وبالتالي المساهمة في دعم خطط حكومة الإمارات العربية المتحدة لتطوير قطاع التجارة الرقمية، بما ينعكس بالفائدة على المستهلكين والشركات والاقتصاد عموماً».