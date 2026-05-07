"وول ستريت" تتحول للانخفاض.. والأوروبية تهبط وسط حذر المستثمرين

تحولت الأسهم الأمريكية للانخفاض، مع تقييم المستثمرين احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، خاصة بعد تقارير ألمحت إلى عدم رضا إيران عن المقترحات التي قدمتها واشنطن.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 0.64% أو 280 نقطة إلى 49630 نقطة بعدما ارتفع إلى 50130 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.43% أو 22 نقطة إلى 7342 نقطة، بعدما لامس مستوى قياسيًا، فيما هبط "ناسداك" المركب 0.17% إلى 25820 نقطة بعدما لامس مستوى قياسيًا فوق 26 ألف نقطة.

وجاء التراجع ذلك بعد تصريحات مستشار المرشد الأعلى الإيراني ، قال فيها إن إيران لا تقبل بإعادة فتح الممر المائي وفق "خطة غير واقعية" ما أجج المخاوف مجددا بشان مستقبل السلام في الشرق الأوسط.

وتراجعت الأسهم الأوروبية الخميس، مدفوعة بحذر المستثمرين مع تقييم التقارير حول قرب توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق ينهي الحرب، في وقت تسود فيه حالة من عدم اليقين بشأن التداعيات الاقتصادية للصراع.

وانخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنحو 1.10% إلى 616 نقطة عند الإغلاق، بعدما حقق مكاسب بأكثر من 2% في الجلسة السابقة.

كما تراجع كلٌ من مؤشرات فايننشال تايمز 100" البريطاني 1.55% إلى 10276 نقطة، و"داكس" الألماني 1% إلى 24663 نقطة، و"كاك 40" الفرنسي بنسبة 1.17% إلى 8202 نقطة.

وفي خطوة استباقية لمواجهة الضغوط التضخمية التي أججها الصراع بالشرق الأوسط، رفع البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة، في حين اتخذ المركزي السويدي قراراً بالتثبيت، إلا أنه حذر من زيادة احتمالات حدوث ضغوط تضخمية جديدة بسبب الحرب.

وتعرضت الأسواق البريطانية لضغوط جراء أداء سلبي لكبرى شركات النفط، وارتفاع الجنيه الإسترليني، إلى جانب بدء انتخابات المجالس المحلية، والتي تهدد بإنهاء سيطرة حزبي العمال والمحافظين على السلطة مقابل صعود تيارات شعبوية وقومية، وفقاً لوكالة "رويترز".

وعلى صعيد نتائج الأعمال، أشارت مجموعة "إل إس إي جي" إلى أن أرباح الشركات الأوروبية الكبرى تتجه نحو تحقيق أقوى نمو لها منذ الربع الأول من عام 2023 بفضل الارتفاع الكبير في أرباح شركات الطاقة.