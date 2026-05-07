اتفاقية لتسريع تبنّي الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات

في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التحول التكنولوجي الصناعي في دولة الإمارات، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة «صناعة تكنولوجي» ومقرها أبوظبي، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي الصناعي والروبوتات، مذكرة تفاهم بهدف دعم وتسريع تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات الصناعية في دولة الإمارات.

وقع المذكرة من الوزارة فاطمة عيسى المهيري، مدير إدارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن شركة «صناعة تكنولوجي مبارك عبدالناصر دومان العامري المدير المفوض بحضور محمد سالم كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة صناعة تكنولوجي، وأسامة أمير محمد فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات» التي تنظمها الوزارة في أبوظبي، التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة أدنوك وشركة العماد القابضة، وبتنظيم مجموعة أدنيك.

وتدعم هذه المذكرة تمكين تبنّي الأتمتة الذكية، والحلول اللوجستية الذاتية، والبنية التحتية الصناعية المتقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات دولة الإمارات الصناعية ومبادرة «اصنع في الإمارات».

وقالت فاطمة عيسى المهيري، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تأتي هذه الجهود ضمن رؤية متكاملة تقودها الوزارة لتعزيز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة اصنع في الإمارات، وتحويلها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة والتكنولوجيا الصناعية».

وأضافت: «يمثل برنامج Transform 4.0 خطوة عملية لدعم التحول التكنولوجي الصناعي وتمكين المصنّعين من تسريع تبني التحول التكنولوجي، بما يسهم في ربط الإنتاج بالطلب الفعلي في السوق، ويدعم نمو الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال العمل مع شركة صناعة تكنولوجي، سنساعد المصنّعين على تبنّي التكنولوجيا بوتيرة أسرع، والاستفادة من الفرص اللازمة للتوسع والمنافسة انطلاقاً من دولة الإمارات».