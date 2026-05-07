551 مليون درهم إيرادات «تاكسي دبي» خلال الربع الأول





أعلنت شركة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، عن نتائجها المالية للربع الأول من 2026، المنتهي في 31 مارس، حيث أظهرت أداءً تشغيلياً ومالياً متيناً مدعوماً بالزخم الذي بدأته مع مطلع العام.

واستفادت الشركة من النتائج القوية لعام 2025، ما انعكس إيجاباً على أدائها خلال شهري يناير وفبراير، بدعم من التوسع المستمر في الأسطول واستمرار الطلب على خدمات التنقل الذكية والمستدامة. غير أن تصاعد حالة عدم الاستقرار الإقليمي خلال شهر مارس أثر على نشاط الشركة، خاصة في قطاعات مركبات الأجرة والليموزين، ما أدى إلى تراجع عدد الرحلات خلال ذلك الشهر.

وسجلت الشركة إيرادات 551.1 مليون درهم خلال الربع الأول، بانخفاض 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. في المقابل، حققت نمواً بنسبة 10% خلال شهري يناير وفبراير، في مؤشر على قوة الطلب على خدمات النقل.

أداء القطاعات

وشهدت قطاعات الشركة تبايناً في الأداء خلال الفترة، حيث سجل قطاع مركبات الأجرة إيرادات بقيمة 455.3 مليون درهم، بانخفاض 12% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تراجع عدد الرحلات خلال مارس، بينما ارتفعت إيرادات القطاع 5% خلال يناير وفبراير، مدعومة بالتوسع المستمر في الأسطول، الذي بلغ حجمه 6.217 مركبة حتى نهاية مارس 2026، من بينها 594 مركبة كهربائية بالكامل، في إطار توجه الشركة نحو تعزيز الاستدامة.

أما قطاع الليموزين، فقد سجل إيرادات 29.2 مليون درهم، بانخفاض 15% مقارنة بالعام السابق، متأثراً بشكل رئيسي بانخفاض نشاط المطارات، في حين حقق قطاع الحافلات نمواً بنسبة 7% ليصل إلى 33.7 مليون درهم.

انتعاش التوصيل

وحافظ قطاع دراجات التوصيل على زخمه القوي، مسجلاً نمواً ملحوظاً 61% مقارنة بالعام السابق، لتصل إيراداته إلى 26.6 مليون درهم خلال الربع الأول من 2026، مدعوماً بالتوسع المستمر في خدمات التوصيل عند الطلب.

كما سجل القطاع نمواً أكبر خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 74% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس مرونة هذا النشاط وسرعة استجابته لمتطلبات السوق.

العمليات التشغيلية

وأنجزت شركة تاكسي دبي نحو 11 مليون رحلة عبر قطاعي الأجرة والليموزين خلال الربع الأول، بانخفاض 14% مقارنة بالعام السابق. وخلال شهري يناير وفبراير، استقر عدد الرحلات عند نحو 8.5 ملايين رحلة، قبل أن يتأثر خلال شهر مارس.

وفي إطار التوسع، ارتفع إجمالي حجم الأسطول التشغيلي 16% إلى 11.417 مركبة، بما يعكس استمرار تنفيذ استراتيجية النمو وتعزيز الطاقة التشغيلية للشركة.

التحول الرقمي

وتواصل «تاكسي دبي» تعزيز تحولها الرقمي من خلال شراكتها الاستراتيجية مع منصة «بولت»، والتي تم توقيعها في 2024، بهدف دعم خدمات الحجز الإلكتروني عبر قطاعي الأجرة والليموزين.

وخلال الربع الأول عام 2026، ارتفع عدد الرحلات المنفذة عبر القنوات الرقمية 9% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 5 ملايين رحلة. ويعكس هذا النمو المتواصل تزايد الاعتماد على خدمات الحجز الإلكتروني، كما يدعم خطط الشركة الهادفة إلى تحويل 80% من رحلات مركبات الأجرة إلى النظام الرقمي خلال السنوات المقبلة.